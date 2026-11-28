Lãnh đạo thành phố hai địa phương tham quan các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Viết Thành)

Cà Mau tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Phát biểu định hướng hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, sau hợp nhất, Cà Mau không chỉ mở rộng về quy mô mà còn có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển, kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, năng lượng, cảng biển và thị trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: "Những công trình hạ tầng chiến lược đang được đầu tư, cùng định hướng phát triển các trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia những chuỗi giá trị mới.

Điều Cà Mau quan tâm hiện nay là làm thế nào để chuyển lợi thế về tài nguyên, sản xuất và vị trí địa lý thành giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và sinh kế bền vững. Hà Nội có thế mạnh về thị trường, tài chính, khoa học, công nghệ, quản trị và hệ thống phân phối".

Ông Lâm Văn Bi cho rằng, sự bổ trợ giữa hai địa phương là cơ sở để thúc đẩy hợp tác trên ba nhóm nội dung.

Thứ nhất, về thương mại, tỉnh Cà Mau mong các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội kết nối trực tiếp với nhà sản xuất Cà Mau. Hai bên cần cùng xác định nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và kế hoạch cung ứng; hướng tới những hợp đồng ổn định, thay vì chỉ giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trong các dịp hội chợ. Qua đó, đưa thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP Cà Mau đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

Thứ hai, về đầu tư, Cà Mau mời gọi các doanh nghiệp tham gia hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản, từ giống, vùng nuôi công nghệ cao đến chế biến sâu, bảo quản sản phẩm; đồng thời nghiên cứu cơ hội trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics gắn với các trục giao thông chiến lược. Tỉnh mong muốn thu hút các nhà đầu tư, tạo liên kết với doanh nghiệp và người dân địa phương, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Thứ ba, về du lịch, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, tỉnh Cà Mau mong muốn doanh nghiệp hai địa phương phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch kết nối sinh thái rừng, biển, đảo với văn hóa, tâm linh; nghiên cứu đầu tư dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng phù hợp. Cà Mau cũng mong được hợp tác với các đối tác Hà Nội trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

“Tỉnh Cà Mau cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư; chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong phạm vi pháp luật cho phép.

Những khó khăn thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao tặng thành phố Hà Nội lá cờ Tổ quốc đã treo trên cột cờ Hà Nội tại tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Viết Thành)

“Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, tôi cho rằng, hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Cà Mau cần tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, có chiều sâu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và kết quả hợp tác làm thước đo.

Từ tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của hai địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị tập trung vào bốn nhóm nội dung hợp tác trọng tâm gồm: Tăng cường kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất, công nghiệp, năng lượng và dịch vụ; thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường liên kết phát triển du lịch, văn hóa và các ngành dịch vụ.

Để thực hiện tốt các nội dung hợp tác giữa hai địa phương, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu đề nghị tập trung thực hiện ba nhiệm vụ.

Đối với các sở, ngành và cơ quan chuyên môn cần chủ động cụ thể hóa các thỏa thuận thành kế hoạch triển khai, xác định rõ nội dung công việc, cơ quan đầu mối, đơn vị thực hiện, tiến độ và sản phẩm cụ thể; tăng cường trao đổi thông tin, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả và kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các hiệp hội và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, cần phát huy vai trò cầu nối, chủ động tập hợp nhu cầu hợp tác, giới thiệu đối tác phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, các chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Cộng đồng doanh nghiệp chủ động lựa chọn những cơ hội hợp tác khả thi, phù hợp năng lực và nhu cầu thị trường; coi trọng hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

“Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố Hà Nội luôn coi trọng hợp tác, liên kết với các địa phương và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai địa phương và sự chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác Hà Nội - Cà Mau sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác. (Ảnh: Viết Thành)

Tại buổi gặp gỡ đã diễn ra ký kết hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau. Thông qua hoạt động ký kết, hai đơn vị hướng đến tăng cường phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, phát triển hệ thống phân phối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau cũng ký kết hợp tác nhằm phát huy vai trò cầu nối, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác giữa hai địa phương.

Buổi lễ cũng diễn ra hoạt động ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau với 3 doanh nghiệp là Công ty Lữ hành Hanoitourist (Tổng công ty Du lịch Hà Nội), Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) và Công ty cổ phần Flamingo Redtour.