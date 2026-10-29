Hợp tác khoa học, trí tuệ nhân tạo giữa Quảng Ninh - Quảng Tây

Phía Đoàn công tác Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Triệu Chí Cương, Phó Tổng Thư ký Chính quyền nhân dân Khu tự trị, làm trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Triệu Chí Cương, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Quảng Ninh; đồng thời đánh giá cao tiềm năng, định hướng và quyết tâm của thành phố trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.

Ông Triệu Chí Cương khẳng định Quảng Tây sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, phối hợp với Quảng Ninh nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế số, hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai các dự án về hạ tầng số, dữ liệu số, ứng dụng AI.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Cương mong muốn trong chuyến công tác, đoàn sẽ có các cuộc trao đổi chuyên sâu với các cơ quan chuyên môn của thành phố, xác định những nội dung hợp tác cụ thể, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số hiệu quả, thiết thực.

Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh chào mừng ông Triệu Chí Cương, cùng Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại thành phố. Chủ tịch thành phố Quảng Ninh thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời khẳng định Quảng Ninh luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Trung Quốc, trong đó có Quảng Tây.

Chủ tịch thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh: "Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển bền vững".

Quảng Ninh đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo với các mục tiêu, yêu cầu cao về tỷ trọng đóng góp của sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, quy mô kinh tế số, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh mong muốn ông Triệu Chí Cương cùng Đoàn công tác trao đổi chuyên môn với các sở, ngành của thành phố, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm triển khai các nội dung hợp tác về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đã được lãnh đạo Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất tại các chuyến thăm, làm việc gần đây.

Các lãnh đạo thành phố Quảng Ninh và Đoàn Công tác Quảng Tây (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm

Thành phố Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với phía Quảng Tây nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung hợp tác phù hợp với điều kiện thực tiễn và thế mạnh của mỗi bên, hướng tới hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, ngay sau buổi tiếp xã giao, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Quảng Ninh (Việt Nam) và Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã làm việc, trao đổi cụ thể về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Tại buổi làm việc, hai bên chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, phát triển hạ tầng số, ứng dụng AI và thúc đẩy chuyển đổi số; trao đổi về danh mục các lĩnh vực hợp tác tiềm năng; hỗ trợ hợp tác phát triển trung tâm nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Quảng Ninh.

Hai bên cũng thống nhất đầu mối liên hệ, phối hợp công tác, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của mỗi bên.