Hợp tác khoa học quốc tế, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thiên văn học

Các nhà thiên văn trẻ và giảng viên tham dự khai mạc ISYA 2026 tại Quy Nhơn sáng 28.9 (Ảnh: ICISE)

Sáng 28/9, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thiên văn quốc tế (IAU) và Viện Hàn lâm Khoa học và Văn học Na Uy (NASL) khai mạc Trường quốc tế các Nhà thiên văn học trẻ lần thứ 48 (ISYA 2026).

Chương trình có sự tham gia của 32 học viên và 14 giảng viên đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là chương trình đào tạo có truyền thống lâu đời của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thiên văn quốc tế, nhằm hỗ trợ đào tạo, phát triển thế hệ các nhà thiên văn học trẻ trên toàn thế giới, đặc biệt là những người đến từ các khu vực còn hạn chế về điều kiện nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành.

Chương trình hiện được đồng tài trợ bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Văn học Na Uy thông qua Văn phòng dành cho các Nhà thiên văn học trẻ (OYA).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Hồ Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết, việc Việt Nam được lựa chọn đăng cai kỳ thứ 48 là sự tin tưởng dành cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành; đồng thời là niềm vinh dự của tỉnh Gia Lai.

Đây cũng là cơ hội để địa phương tăng cường kết nối với cộng đồng khoa học quốc tế, thúc đẩy các hoạt động hợp tác và đào tạo trong lĩnh vực khoa học. Trong 3 tuần diễn ra chương trình, các học viên sẽ được tiếp cận kiến thức chuyên sâu về vật lý sao, ngoại hành tinh, thiên hà, vũ trụ học và thiên văn học vô tuyến; đồng thời thực hành khai thác cơ sở dữ liệu Đài quan sát ảo và ứng dụng học máy trong phân tích dữ liệu thiên văn.

Việc kết hợp bài giảng với thực hành, dự án nhóm, quan sát thực tế và định hướng nghề nghiệp sẽ giúp các nhà khoa học trẻ nâng cao năng lực nghiên cứu.

Ông Phan Hồ Giang mong muốn, các học viên tận dụng thời gian tham gia chương trình để tích cực trao đổi, làm việc nhóm, mạnh dạn trình bày kết quả nghiên cứu, đồng thời xây dựng các mối quan hệ học thuật, hướng tới hợp tác nghiên cứu lâu dài.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tổ chức các hoạt động khoa học quốc tế tại địa phương; trong đó có việc đón học viên tham quan Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Trường quốc tế các Nhà thiên văn học trẻ lần thứ 48 có sự tham gia giảng dạy của nhiều nhà khoa học uy tín đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới như: Giáo sư David Mota (Đại học Oslo, Na Uy), Giáo sư Itziar Aretxaga (Tây Ban Nha), Giáo sư Jun Takahashi (Đại học Hyogo, Nhật Bản), Tiến sĩ Sara Webb (Đại học Công nghệ Swinburne, Australia) và Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền (Viện Công nghệ California, Hoa Kỳ)...

Chương trình tập trung vào nhiều lĩnh vực của thiên văn học và vật lý thiên văn hiện đại, từ thiên hà, vũ trụ học, sao và tiến hóa sao đến ngoại hành tinh, thiên văn học khả kiến, thiên văn học vô tuyến và học máy.

Bên cạnh các bài giảng lý thuyết, học viên được tham gia thực hành, phân tích dữ liệu và trao đổi trực tiếp với các chuyên gia quốc tế, qua đó tiếp cận những phương pháp và công cụ nghiên cứu hiện đại. Một nội dung đáng chú ý của trường học là khuyến khích học viên trình bày poster khoa học, giới thiệu kết quả, hướng nghiên cứu hoặc đề tài đang thực hiện.

Hoạt động này tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ trao đổi chuyên môn, tiếp nhận ý kiến từ các chuyên gia và mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu.

Thông qua chương trình đào tạo kéo dài 3 tuần, Trường quốc tế các Nhà thiên văn học trẻ lần thứ 48 hướng đến nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và tăng cường kết nối học thuật cho các nhà thiên văn học trẻ; góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thiên văn học.

Đây cũng là một trong những hoạt động khoa học quốc tế được tổ chức tại Gia Lai, góp phần mở rộng giao lưu giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế./.