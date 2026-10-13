Hợp tác hỗ trợ phát triển cà phê Arabica Sơn La vươn ra thị trường quốc tế

Dự cuộc làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Chương trình làm việc giữa UBND tỉnh với các chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế.

Các đại biểu dự chương trình làm việc.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế của Sơn La trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhất là cây cà phê Arabica; đồng thời, nhấn mạnh định hướng mở rộng thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế, nâng cao giá trị nông sản chủ lực. Đến nay, nhiều sản phẩm của tỉnh đã thâm nhập thị trường quốc tế, tiêu biểu như trà Cascara của Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La xuất khẩu sang Hoa Kỳ; cà phê của Hợp tác xã Cà phê Bích Thao Sơn La xuất khẩu sang Đức.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản lý CERED, phát biểu tại chương trình làm việc.

Đánh giá cao tiềm năng nông nghiệp của Sơn La, đại diện Đoàn công tác CERED mong muốn trở thành cầu nối hợp tác giữa tỉnh với các doanh nghiệp, đối tác lớn tại Hoa Kỳ và Trung Đông. Đồng thời, khẳng định hợp tác phát triển cà phê xanh, bền vững sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, cải thiện chất lượng cà phê Sơn La, đáp ứng các tiêu chuẩn và nhu cầu của thị trường quốc tế.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La và Công ty TNHH CERED.

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã tiến hành thảo luận chi tiết và thống nhất ký kết nhiều văn bản hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý và cơ sở thực tiễn để đưa Arabica Sơn La vươn tầm quốc tế gồm: Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La và Công ty TNHH CERED; ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Công ty TNHH CERED KBFM và Bunn Al Jazira (Ả Rập Xê Út); Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH CERED, Công ty TNHH WECACHA và Hợp tác xã Ara Tay Coffee; ký kết hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh giữa IDL, JSC KBFM và BNN AL JAZIRA.

Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Công ty TNHH CERED KBFM và Bunn Al Jazira.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH CERED, Công ty TNHH WECACHA và Hợp tác xã Ara Tay Coffee.

Ký kết hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh giữa IDL, JSC KBFM và BNN AL JAZIRA.

Nội dung hợp tác tập trung nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Arabica Sơn La, mở rộng thị trường quốc tế; nghiên cứu, ứng dụng mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững và mở rộng hợp tác đối với các sản phẩm nông, lâm nghiệp thế mạnh của tỉnh.

Theo cơ chế phối hợp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La đóng vai trò là đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ kết nối các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương. Phía CERED chịu trách nhiệm điều phối mạng lưới chuyên gia và đối tác quốc tế. Các kế hoạch chi tiết, nguồn kinh phí và trách nhiệm thực thi cụ thể sẽ được các bên chuẩn hóa bằng văn bản riêng theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc.

Thay mặt tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự đồng hành của Đoàn công tác; mong muốn Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý CERED, tiếp tục hỗ trợ phát triển cà phê Arabica Sơn La vươn ra thị trường quốc tế; đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út.