Đây chính là “mỏ vàng”, là sức mạnh nội sinh vô giá. Ấn phẩm Hànộimới hằng ngày của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội giới thiệu loạt bài “Hợp tác Hà Nội - viện, trường, góp phần “nâng chất” quản trị công”, phân tích việc huy động nguồn lực tri thức, chuyển giao kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn quản trị, đồng thời gợi mở hướng hợp tác trong giai đoạn tới.

Bài 1: Từ OKR/KPI đến bước đột phá nhờ nguồn lực tri thức

Từ mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp công nghệ) trong việc ứng dụng hệ thống đánh giá OKR/KPI (quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt/chỉ số đánh giá hiệu quả công việc), Hà Nội đang định hình phương thức quản trị dựa trên dữ liệu và hiệu suất thực tế; mở rộng không gian kết nối nguồn lực tri thức một cách hiệu quả, gắn với giải quyết các bài toán thực tiễn của Thủ đô.

Giải quyết thủ tục cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Thư Lâm. Ảnh: Quang Thái

Phương thức quản trị mới

Sau hơn một năm đi vào cuộc sống, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chứng minh sự tương thích rõ nét với đặc thù quản trị của một siêu đô thị có tốc độ phát triển nhanh và quy mô dân số lớn như Hà Nội. Tuy nhiên, khi nhiều nhiệm vụ được phân cấp, khối lượng công việc tại xã, phường tăng lên, năng lực nhân sự, hạ tầng số và mức độ liên thông dữ liệu giữa các đơn vị lại chưa đồng đều. Trong điều kiện đó, việc theo dõi công việc bằng những báo cáo thủ công, rời rạc khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch và bảo đảm trách nhiệm giải trình.

Để tháo gỡ điểm nghẽn đó, thành phố đã “bắt tay” với các trường đại học và doanh nghiệp để triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản trị công. Tháng 1-2026, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ký kết hợp tác với Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và các doanh nghiệp công nghệ để xây dựng, triển khai Hệ thống quản trị công việc theo phương pháp OKR/KPI (quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt/chỉ số đánh giá hiệu quả công việc).

Điểm đáng chú ý của hợp tác nằm ở cách tiếp cận Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng một công cụ phục vụ nhu cầu quản trị thực tế. Trong đó, Nhà nước xác định yêu cầu và bài toán từ thực tiễn; nhà trường đóng góp phương pháp luận, tri thức chuyên môn; doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật. Sự phối hợp này tạo điều kiện kết nối nhu cầu của bộ máy hành chính với năng lực nghiên cứu, khả năng ứng dụng công nghệ, cung cấp “sản phẩm” của các trường đại học và doanh nghiệp.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang, OKR/KPI được tiếp cận như một công cụ quản trị, góp phần chuyển trọng tâm từ đánh giá “làm nhiều hay ít” sang “làm được gì và mang lại giá trị gì”, qua đó, nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ, đồng thời giúp lãnh đạo các cấp theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời chỉ đạo, điều hành công việc. Mỗi mục tiêu được cụ thể hóa thành những kết quả có thể kiểm chứng; mỗi nhiệm vụ có người chịu trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành và tiêu chí đánh giá phù hợp thay vì chỉ dựa vào báo cáo định kỳ hoặc nhận xét định tính.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, KPI không đơn thuần là công cụ “chấm điểm đánh giá”, mà như một giải pháp tái cấu trúc động lực làm việc trong khu vực công. Điểm đột phá của hệ thống do trường triển khai là chuyển từ đánh giá cảm tính sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực. Đặc biệt, KPI trong khu vực công không chỉ đo lường hiệu suất cá nhân, mà trước hết là đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu của tổ chức, từng đơn vị và của cả thành phố. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa việc ứng dụng một phần mềm quản lý công việc với đổi mới phương thức quản trị. Công nghệ tạo ra công cụ nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cách xác lập mục tiêu, thiết kế chỉ số, tổ chức thực hiện và sử dụng kết quả đánh giá trong hoạt động điều hành.

Từ chủ trương hợp tác, hệ thống quản trị thực thi nhiệm vụ và đánh giá cán bộ theo OKR/KPI được triển khai thí điểm trong tháng 3-2026 tại 5 đơn vị, gồm: Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, phường Hoàn Kiếm và phường Từ Liêm. Việc lựa chọn các đơn vị khác nhau tạo điều kiện bước đầu kiểm chứng khả năng vận hành của hệ thống trong những môi trường công tác có đặc thù riêng. Tại cơ quan cấp thành phố, yêu cầu nổi bật là cụ thể hóa các mục tiêu lớn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, từng vị trí công tác. Trong khi đó, ở cấp xã, hệ thống phải đáp ứng yêu cầu quản lý khối lượng công việc đa dạng, xử lý những vấn đề phát sinh trực tiếp từ đời sống dân sinh.

Ngày 25-3-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TU về đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng gắn với phương pháp đo lường bằng OKR/KPI trong hệ thống chính trị thành phố. Từ thí điểm, tháng 4-2026, hệ thống OKR/KPI được triển khai nhân rộng trong toàn hệ thống chính trị thành phố, tích hợp trên không gian làm việc số HanoiWork.

Tiếp đó, ngày 8-5-2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU về đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố gắn với phương pháp đo lường hiệu suất công việc (OKR/KPI) giai đoạn 2026-2030. Với việc vận hành hệ thống này, Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai quản trị công việc theo OKR/KPI, cụ thể hóa 20 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thành 138 nhiệm vụ, 148 nhiệm vụ chuyển đổi số và 110 chỉ tiêu đánh giá.

Sự đổi thay ở “ốc đảo nhiều không”...

Nằm ở nơi hợp lưu của sông Hồng và sông Đà, Minh Châu - xã đảo duy nhất của Thủ đô - từng đối diện với không ít lực cản phát triển do đặc thù “đò ngang cách trở”. Trong suốt một thời gian dài, xã Minh Châu được nhắc đến là địa phương “năm không - mười không” khi không có hạ tầng kết nối với phần còn lại của Hà Nội; không dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; không có khu vui chơi, giải trí; không có hoạt động thương mại đáng kể…

Thế nhưng, chỉ sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản trị, điều hành, xã Minh Châu đã bứt phá toàn diện. Tăng trưởng kinh tế của xã đạt mức ấn tượng 28,2%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 8,09 triệu đồng/người/tháng (tương đương 97 triệu đồng/người/năm). Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Châu Nguyễn Huy Nhung, khoa học, công nghệ đóng vai trò thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý, vận hành của chính quyền xã, mang lại những hiệu quả thiết thực đến người dân.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ký kết hợp tác với Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và các doanh nghiệp công nghệ để xây dựng, triển khai Hệ thống quản trị công việc theo phương pháp OKR/KPI. Ảnh: KHCN

Một trong những điểm nhấn nổi bật là sự đột phá về công tác an sinh xã hội và y tế. Minh Châu trở thành xã đầu tiên trong cả nước tổ chức khám sức khỏe toàn dân, lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 100% người dân. Năm học 2026-2027 cũng đánh dấu bước phát triển quan trọng của sự nghiệp giáo dục tại xã Minh Châu khi Trường Tiểu học - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu đi vào hoạt động, chính thức tuyển sinh lớp 10 đầu tiên.

Chia sẻ về hiệu quả thực tế tại cơ sở khi vận hành hệ thống đánh giá cán bộ hằng tháng theo phương pháp OKR/KPI trên không gian làm việc HanoiWork, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Châu Nguyễn Huy Nhung cho biết, đến nay xã đã thiết lập 40 dự án với 2.063 nhiệm vụ trên hệ thống. Từ khi triển khai đến hết tháng 9-2026, xã hoàn thành 100% việc đánh giá cán bộ, công chức theo “4 trục”.

“Thực tiễn áp dụng tại xã cho thấy, khoa học, công nghệ đã thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý, vận hành, nhất là việc đo lường năng lực cán bộ”, ông Nguyễn Huy Nhung chia sẻ.

Cùng với Minh Châu, nhiều phường, xã ở Hà Nội đang đưa khoa học, công nghệ vào những việc cụ thể, từ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ cán bộ xử lý công việc đến “Tổ dân phố số”, “Thôn chat”… Trong chiến dịch cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, UBND phường Tây Tựu đã tổ chức 6 lớp tập huấn về ứng dụng AI, phát triển kinh doanh số và kỹ năng livestream cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng và người lao động.

Tại đây, học viên được hướng dẫn xây dựng trợ lý AI phù hợp với từng vị trí việc làm, hỗ trợ chuẩn bị công văn, kế hoạch, biên bản, bài phát biểu, tổng hợp ý kiến người dân và nội dung các cuộc họp. Với cách làm này, học viên - cũng là những người trực tiếp phục vụ nhân dân, không chỉ hiểu về AI, mà quan trọng hơn là khai thác hiệu quả, sử dụng cho hoạt động công vụ hằng ngày.

Cùng cách tiếp cận đó, phường Nghĩa Đô tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng phần mềm MISA OneAI trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ soạn thảo, rà soát, tóm tắt văn bản đến xây dựng kế hoạch, báo cáo, tổng hợp số liệu. Với mô hình Cộng đồng số, phường Hoàn Kiếm đã triển khai “Tổ dân phố số” tại 28/28 tổ dân phố; phường Giảng Võ triển khai tại 25 tổ dân phố, thu hút 4.260 thành viên trên iHanoi; phường Từ Liêm tạo 39/39 nhóm chat cộng đồng, với khoảng 3.200 người dân tham gia; xã Đa Phúc thành lập 19 nhóm “Thôn chat”, “Thôn cộng đồng số”…

Từ việc hợp tác và đưa các thành quả nghiên cứu vào ứng dụng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Hà Nội đang từng bước mở rộng cách huy động tri thức, thành tựu khoa học, công nghệ góp phần giải quyết các bài toán quản trị công.

(Còn nữa)