Hợp tác giữa TPHCM, Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long đi vào chiều sâu

Đại biểu tìm hiểu sản phẩm doanh nghiệp tại không gian trưng bày, kết nối thương mại trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sáng 18-9, tại TPHCM, UBND TPHCM cùng TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, với hơn 300 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết liên kết thời gian qua đã tạo nền tảng mở rộng không gian phát triển. Giai đoạn tới, hợp tác cần đi vào chiều sâu, phát huy lợi thế bổ trợ giữa TPHCM, Đông Nam bộ và ĐBSCL, tạo giá trị cụ thể cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hùng

Thực tế, giai đoạn 2023-2025, hợp tác đã chuyển từ giao lưu, kết nối sang nhiều chương trình, dự án cụ thể. Nổi bật là các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Mộc Bài cùng các công trình kết nối sân bay Long Thành, cảng biển và logistics. Hướng về ĐBSCL, các địa phương phối hợp nghiên cứu đường sắt TPHCM - Cần Thơ, đường bộ ven biển và giao thông thủy, tạo nền tảng đưa nông sản, thủy sản đến các trung tâm chế biến, phân phối và xuất khẩu.

Đại biểu tìm hiểu sản phẩm doanh nghiệp tại không gian trưng bày, kết nối thương mại trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Liên kết thương mại cũng tạo thêm đầu ra cho hàng hóa. Có 113 đơn vị với 279 sản phẩm, trong đó 135 sản phẩm OCOP, được đưa lên sàn thương mại điện tử; chuỗi liên kết tại Vĩnh Long duy trì cung cấp khoảng 4 tấn cá điêu hồng mỗi tuần cho TPHCM.

Hợp tác khoa học - công nghệ, lao động, y tế cũng được mở rộng. Cần Thơ phối hợp với 20 viện, trường tại TPHCM triển khai 20 nhiệm vụ khoa học - công nghệ với kinh phí gần 32 tỷ đồng. Các phiên giao dịch việc làm vùng giới thiệu việc làm cho 7.160 lao động; nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu được TPHCM chuyển giao cho các địa phương.

Tuy nhiên, liên kết vùng vẫn thiếu dự án quy mô lớn tạo chuỗi giá trị bền vững; một số công trình giao thông còn vướng nguồn vật liệu, hạ tầng ĐBSCL chưa đồng bộ.

Sản phẩm nông nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, góp phần tăng kết nối doanh nghiệp và chuỗi cung ứng liên vùng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ thực tế này, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đề xuất chuyển từ các chương trình phối hợp sang dự án chung, lấy hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Ưu tiên hàng đầu là kết nối đồng bộ đường bộ, đường thủy và logistics để rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí, giúp hàng hóa toàn vùng tiếp cận nhanh hơn TPHCM và thị trường quốc tế.

Cùng với hạ tầng, cần hình thành chuỗi giá trị dựa trên lợi thế bổ trợ: ĐBSCL phát huy vùng nguyên liệu, nông nghiệp, thủy sản; Đông Nam bộ phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics; TPHCM phát huy thế mạnh thị trường, tài chính, khoa học - công nghệ và dịch vụ.

Riêng nông sản, liên kết cần xuyên suốt từ giống, sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng đến chế biến, thương hiệu, logistics và xuất khẩu, qua đó giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và người dân.

Với giai đoạn 2026-2030, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh bước chuyển từ “cùng phối hợp” sang “cùng kiến tạo”, từ liên kết địa phương sang liên kết không gian phát triển, từ kết nối hạ tầng sang hành lang kinh tế và từ hợp tác ngành sang chuỗi giá trị.

TPHCM đề xuất tập trung hạ tầng chiến lược gắn với đô thị, logistics; kết nối nông nghiệp ĐBSCL, công nghiệp Đông Nam bộ với tài chính, công nghệ TPHCM; đồng thời phối hợp giải quyết môi trường, biến đổi khí hậu bằng tư duy liên vùng.

“Mỗi cam kết phải có một hành động, mỗi hành động phải tạo ra kết quả”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.