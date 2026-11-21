Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng khảo sát công tác sản xuất các chương trình truyền hình tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng khảo sát Trung tâm kỹ thuật điều phối, chuyển mạch và phát sóng tín hiệu truyền hình lên các kênh sóng và nền tảng tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng khảo sát Trung tâm kỹ thuật điều phối, chuyển mạch và phát sóng tín hiệu truyền hình lên các kênh sóng và nền tảng tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam tại buổi làm việc.

Đại diện các đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam trao đổi ý kiến tại buổi làm việc.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.