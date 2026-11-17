Lễ ký Tuyên bố chung về giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Theo số liệu từ Cục Hợp tác quốc tế, từ năm 2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chương trình GDPT; trong đó môn Tiếng Pháp là Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2, song ngữ và Chương trình giáo dục nâng cao môn Tiếng Pháp dành cho trường THPT chuyên.

Đến tháng 6/2026, có 44 cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam được phía Pháp trao danh hiệu LabelFrancEducation, tạo nên mạng lưới các trường đạt danh hiệu LabelFrancEducation lớn nhất châu Á. Năm học 2025–2026, cả nước có 28.333 học sinh học tiếng Pháp tại 17/34 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, song ngữ tiếng Pháp duy trì tại 39 trường với 2.944 học sinh; 41 giáo viên; 81 lớp. Tiếng Pháp chuyên ở 21 trường với 1.525 học sinh; 75 giáo viên; 67 lớp. Tiếng Pháp là Ngoại ngữ 1 ở 72 trường với 9.093 học sinh; 469 giáo viên; 310 lớp. Tiếng Pháp là Ngoại ngữ 2 ở 44 trường với 14.771 học sinh; 103 giáo viên; 380 lớp.

Đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng chuyên môn, nhiều giáo viên đạt chuẩn DELF–DALF và được tham gia đào tạo nâng cao trong khuôn khổ hợp tác với Pháp. Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp duy trì ổn định; tài liệu, học liệu do phía Pháp hỗ trợ tương đối đầy đủ.

Giai đoạn 2011–2021, Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã triển khai một số dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào bồi dưỡng năng lực giảng dạy và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực cho đội ngũ nhà giáo.

Dạy và học tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp chưa rộng nhưng có tiềm năng phát triển trong các ngành du lịch, khách sạn, lữ hành và chăm sóc sức khỏe. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã triển khai dạy tiếng Pháp như ngoại ngữ bổ trợ hoặc trong chương trình hợp tác quốc tế.

Cơ quan đại học Pháp ngữ (AUF) đã hỗ trợ Việt Nam triển khai một số dự án chuyển giao công nghệ rất lớn như xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo chuyên ngành cấp bằng đại học và thạc sĩ bằng tiếng Pháp kéo dài trong gần 20 năm với tổng số gần 50 chương trình đào tạo; chương trình song ngữ ở bậc phổ thông đào tạo tiếng Pháp từ tiểu học đến THPT hiện nay vẫn đang thực hiện.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ được tổ chức vào tháng 5/2026 vừa qua tại Quy Nhơn, Bộ GD&ĐT, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, phái đoàn Wallonie-Bruxelles và AUF ký kết Tuyên bố chung nhằm khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.

Năm 2022, AUF đã thông qua bản Tuyên ngôn ngoại giao khoa học của AUF trong đó các nội dung về giáo dục đại học tập trung vào việc làm nổi lên mối liên hệ giữa khoa học và chính trị, giữa các nhà lãnh đạo quốc gia với giới trí thức, đề xuất định hướng phát triển ưu tiên hợp tác trong cộng đồng khoa học Pháp ngữ, với sự ủng hộ của Chính phủ và sự tham gia của mạng lưới chuyên gia và các nhà khoa học Pháp ngữ.

Trong thời gian tới, đề xuất AUF tăng cường phối hợp với Bộ GD&ĐT Việt Nam trong việc phê duyệt, triển khai các Dự án hỗ trợ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ GD&ĐT phối hợp với OIF thông qua Trung tâm CREFAP để xây dựng Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2027-2030, tập trung vào các hướng hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch hành động quốc gia về giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp;

Hỗ trợ việc biên soạn sách giáo khoa tiếng Pháp, tập huấn giáo viên tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp hằng năm; tăng cường các hoạt động văn hóa Pháp ngữ: giao lưu trao đổi học sinh, giáo viên, kết nghĩa vùng, thi Olympic tiếng Pháp, nghiên cứu khoa học...