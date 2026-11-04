Hợp tác giảm phát thải khí methane tại châu Á

TotalEnergies đang mở rộng hợp tác với các công ty dầu khí quốc gia tại Malaysia, Angola và Ấn Độ để đẩy nhanh việc giảm phát thải khí metan, đồng thời nhấn mạnh quan hệ đối tác với PETRONAS, SONANGOL và Oil India Limited (OIL). (Ảnh: AFP)

Hợp tác với PETRONAS phát triển trung tâm công nghệ methane tại Đông Nam Á

TotalEnergies đã ký thỏa thuận hợp tác với PETRONAS, Tổ chức Nhật Bản về Kim loại và An ninh Năng lượng (JOGMEC) cùng JGC Corporation để phát triển SEA METEC - Trung tâm Đánh giá Công nghệ Phát thải Methane Đông Nam Á, đặt tại Malaysia và do PETRONAS điều hành.

Trung tâm sẽ đánh giá các công nghệ đo lường, giám sát phát thải methane trong khu vực. TotalEnergies đóng góp kinh nghiệm hơn 10 năm từ trung tâm TADI của mình tại Pháp, cơ sở duy nhất ở châu Âu chuyên đánh giá công nghệ phát hiện và định lượng methane.

Hợp tác này nhằm chia sẻ kiến thức, thống nhất phương pháp đo lường phát thải, giúp các doanh nghiệp phát hiện, định lượng và từng bước giảm phát thải methane hiệu quả hơn.

Chia sẻ kinh nghiệm giảm phát thải với SONANGOL tại Angola

TotalEnergies đã ký biên bản ghi nhớ với SONANGOL nhằm tăng cường hợp tác kỹ thuật về giảm phát thải methane và khử carbon tại Angola, dựa trên kinh nghiệm ứng dụng công nghệ AUSEA.

Hai bên sẽ phối hợp tìm giải pháp giảm phát thải methane và đốt bỏ khí thừa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, điện khí hóa các cơ sở khai thác và phát triển các giải pháp quản lý carbon.

Thỏa thuận còn bao gồm hỗ trợ báo cáo phát thải khí nhà kính, đào tạo kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm nguồn tài chính, trong đó có khả năng tiếp cận Quỹ Giảm đốt bỏ khí và Methane toàn cầu (GFMR) của Ngân hàng Thế giới.

Mở rộng hoạt động phát hiện methane tại Ấn Độ

Sau chiến dịch đầu tiên sử dụng công nghệ AUSEA để phát hiện và định lượng phát thải methane tại hơn 20 cơ sở do Oil India Limited (OIL) vận hành ở bang Assam, hai bên sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch thứ hai.

Chiến dịch đầu tiên kéo dài một tháng, cung cấp dữ liệu phục vụ báo cáo phát thải của OIL, đồng thời chứng minh khả năng phát hiện và định lượng methane chính xác của AUSEA trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Chiến dịch tiếp theo cũng kéo dài một tháng, mở rộng ứng dụng công nghệ này tại các cơ sở khác của OIL.

Ông Patrick Pouyanné, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành TotalEnergies, cho biết hợp tác với PETRONAS, SONANGOL và OIL thể hiện cam kết của tập đoàn đối với OGDC. Việc chia sẻ công nghệ, chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn sẽ thúc đẩy các hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu đưa phát thải methane trong hoạt động khai thác thượng nguồn về gần bằng 0 vào năm 2030.

Công nghệ phát hiện methane của TotalEnergies

TADI: Trung tâm đặt tại cơ sở nghiên cứu và phát triển Lacq ở miền Tây Nam nước Pháp, chuyên thử nghiệm các công nghệ phát hiện và định lượng khí phát thải, đặc biệt là methane, trong điều kiện được kiểm soát và mô phỏng môi trường công nghiệp thực tế.

AUSEA: Thiết bị phân tích khí gắn trên drone, do TotalEnergies và các đối tác nghiên cứu phát triển. Công nghệ sử dụng cảm biến kép để phát hiện methane, CO₂ và xác định nguồn phát thải. Thiết bị có thể tiếp cận những vị trí khó kiểm tra tại các cơ sở công nghiệp trên bờ và ngoài khơi, với độ chính xác cao.

TotalEnergies là tập đoàn năng lượng tích hợp hoạt động tại khoảng 120 quốc gia, với hơn 100.000 nhân viên. Doanh nghiệp kinh doanh dầu mỏ, nhiên liệu sinh học, khí tự nhiên, biogas, hydrogen carbon thấp, năng lượng tái tạo và điện.

Nh.Thạch