Hợp tác giải quyết thách thức chung, tạo ra những giá trị mới cho giáo dục

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm

Sáng 8/10, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 khai mạc tại Hà Nội.

Dự triển lãm có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn; Nam tước Smith xứ Malvern, Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng Vương quốc Anh; bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Triển lãm là dịp để Việt Nam trực tiếp tìm hiểu những mô hình, sản phẩm và giải pháp mới; trao đổi kinh nghiệm; kết nối các thế mạnh và tìm kiếm đối tác để đưa sáng kiến vào thực tiễn dạy, học và quản trị nhà trường.

Sự tham gia của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ đến từ hơn 40 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế cho thấy giáo dục trong kỷ nguyên số đã trở thành một mối quan tâm chung và một không gian hợp tác toàn cầu.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: hợp tác quốc tế trong giáo dục và công nghệ giáo dục đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những khả năng rất lớn cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học đến mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người. Nhưng trí tuệ nhân tạo không chỉ bổ sung thêm một công cụ cho lớp học. Công nghệ đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo; vì thế, giáo dục cũng phải thay đổi tương ứng.

Sự thay đổi đó không thể chỉ đặt lên vai người học. Người học phải có năng lực tự học, tư duy độc lập và làm việc cùng AI; người thầy phải thay đổi vai trò, biết làm chủ công nghệ để thiết kế, hướng dẫn và truyền cảm hứng; nhà trường phải đổi mới mô hình tổ chức, phương thức dạy học, đánh giá và quản trị. Xa hơn, cả hệ thống giáo dục phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng với công nghệ, mà từng bước làm chủ công nghệ, sử dụng và dẫn dắt phát triển AI an toàn, có trách nhiệm và vì sự phát triển của con người.

Theo Bộ trưởng, đây không phải là vấn đề riêng của Việt Nam. Cơ hội và thách thức của trí tuệ nhân tạo đều vượt qua biên giới quốc gia: từ chất lượng và độ tin cậy của thông tin, bảo vệ dữ liệu, bản quyền, đạo đức, đến nguy cơ gia tăng khoảng cách số. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế trong giáo dục và công nghệ giáo dục đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Mỗi quốc gia có những lợi thế, kinh nghiệm và điều kiện phát triển khác nhau. Nếu biết kết nối và bổ sung thế mạnh cho nhau, chúng ta có thể cùng tận dụng cơ hội, cùng giải quyết những thách thức chung và cùng tạo ra những giá trị mới cho giáo dục.

Giá trị của công nghệ giáo dục cần được thể hiện bằng sự tiến bộ của người học, sự phát triển nghề nghiệp và hiệu quả công việc của nhà giáo, năng lực đổi mới của nhà trường và những cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn. Vì vậy, mỗi giải pháp được giới thiệu tại Triển lãm hôm nay cần bắt đầu từ một bài toán thực tế và hướng tới một kết quả có thể kiểm chứng.

Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục được tổ chức trong hai ngày 8-9/10/2026 tại Hà Nội, với hơn 70 gian hàng.

Bộ trưởng bày tỏ: Việt Nam mong muốn tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình giáo dục tiên tiến của thế giới; đồng thời mong muốn cùng các đối tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm những giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, có khả năng chia sẻ và đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế. Chúng tôi coi đây là quan hệ hợp tác hai chiều, cùng có lợi, phát huy lợi thế của mỗi bên để tạo ra giá trị chung.

Bộ trưởng đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động chia sẻ những bài toán đang cần giải quyết; các doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế cùng trao đổi, đề xuất giải pháp và xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể. Những hướng hợp tác thiết thực có thể bắt đầu từ ứng dụng và phát triển AI trong dạy học, đánh giá và quản trị; phát triển, khai thác dữ liệu giáo dục an toàn; bồi dưỡng năng lực số và năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo; xây dựng học liệu và các chuẩn mực sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

“Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác, đón nhận và thử nghiệm những cách làm mới; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và sáng kiến của mình. Bộ GD&ĐT cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, đối tác, doanh nghiệp và nhà khoa học để những kết nối tại Triển lãm trở thành các chương trình hợp tác thực chất và những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho người học, nhà giáo và xã hội”, Bộ trưởng khẳng định.

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 10, khi Triển lãm và Hội nghị diễn ra song song, Bộ trưởng mong rằng, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi cuộc trao đổi sẽ mở ra một cơ hội hợp tác cụ thể. Sau sự kiện này, chúng ta cần thấy những ý tưởng hôm nay trở thành các chương trình nghiên cứu chung, những giải pháp được thử nghiệm tại nhà trường, những mô hình hiệu quả được chia sẻ và nhân rộng. Đó mới là thước đo thực chất cho thành công của Triển lãm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo; sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức; sự tham gia của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế; cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Vương quốc Anh, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Văn phòng UNICEF Việt Nam; các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng Bộ GD&ĐT tổ chức Triển lãm.

Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục được tổ chức trong hai ngày 8-9/10/2026 tại Hà Nội, với hơn 70 gian hàng. Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.