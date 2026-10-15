Hợp tác đưa du lịch Vĩnh Long cất cánh

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại diện lãnh đạo Saigontourist Group ký kết hợp tác phát triển du lịch. (Ảnh: LINH BẢO)

Chiều 15/10, tại Khách sạn Sài Gòn-Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 diễn ra đúng thời điểm ngành du lịch Việt Nam bứt phá theo định hướng của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị: chuyển mạnh từ phát triển theo diện rộng sang chiều sâu, lấy bản sắc văn hóa, chất lượng dịch vụ, chuyển đổi số và du lịch xanh làm cốt lõi cạnh tranh. Đồng thời, Nghị quyết khẳng định vai trò nòng cốt của các doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong việc dẫn dắt liên kết vùng.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi ký kết hợp tác. (Ảnh: LINH BẢO)

Hơn 1 năm sau sáp nhập tỉnh, dù trong bối cảnh vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành du lịch Vĩnh Long vẫn luôn vững bước, vẫn không ngừng phấn đấu để đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và xứng đáng với tên gọi “Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long”.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đón hơn 4,33 triệu lượt khách (tăng 12,8%), trong đó khách quốc tế đạt hơn 759.000 lượt (tăng 16,52%), doanh thu du lịch đạt 4.001,8 tỷ đồng (tăng 28,3% so với cùng kỳ). Địa phương đang đẩy mạnh các điểm nhấn đột phá như: ban hành Bộ nhận diện thương hiệu du lịch mới, phát triển mô hình du lịch sinh thái Cù lao Tam Hiệp, quy hoạch Di sản đương đại Mang Thít...

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: LINH BẢO)

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), việc đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên bước vào giai đoạn mới, với trọng tâm là chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm, kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác du lịch. Hợp tác còn mang ý nghĩa tăng cường liên kết du lịch vùng cùng Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm cơ hội kết nối các điểm đến, doanh nghiệp và dòng khách giữa các địa phương.

Quang cảnh buổi lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: LINH BẢO)

“Vĩnh Long không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng mà còn là địa phương giàu tiềm năng để phát triển du lịch gắn liền với hệ sinh thái sông nước miệt vườn, những làng nghề giàu bản sắc, di sản văn hóa đa dạng, văn hóa ẩm thực đặc sắc và sự chân tình, mến khách của người dân địa phương. Thông qua thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, Saigontourist Group mong muốn phát huy kinh nghiệm, hệ thống dịch vụ và mạng lưới đối tác để đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Long trong quá trình phát triển sản phẩm, xúc tiến thị trường và đào tạo nhân lực, từng bước nâng cao giá trị điểm đến”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group cho biết.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030, Saigontourist Group và tỉnh Vĩnh Long xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hợp tác tư vấn nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, dịch vụ, mô hình du lịch mới; hợp tác trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; thúc đẩy phát triển thị trường, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng các cấp phục vụ ngành du lịch của tỉnh.

Các đại biểu chúc mừng sau lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch. (Ảnh: LINH BẢO)

Cụ thể, hai bên phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa, sinh thái sông nước cù lao miệt vườn, du lịch cộng đồng và du lịch MICE; hỗ trợ phát triển các cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn từ 4 sao để đáp ứng nhu cầu khách quốc tế và MICE; nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch trọn gói, liên kết dịch vụ giữa doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và các đơn vị cung ứng.

Hai bên còn chú trọng phát triển thị trường quốc tế tiềm năng như Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu; đồng thời mở rộng nguồn khách nội địa từ miền bắc, miền trung và các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế. Hai bên cũng nghiên cứu tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, liên hoan ẩm thực, du lịch xanh và hội thi tay nghề du lịch tại Vĩnh Long trong giai đoạn hợp tác.

Các đại biểu khảo sát du lịch cộng đồng Nhị Hòa, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: LINH BẢO)

Ngoài ra, Saigontourist Group sẽ hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề cho lực lượng lao động du lịch địa phương; phối hợp các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, Saigontourist Group tạo điều kiện tiếp nhận sinh viên thực tập, đặt hàng đào tạo và ưu tiên tuyển dụng nhân lực được đào tạo theo nhu cầu phát triển của hệ thống.

Theo bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, sự kiện này được xem là bước khởi đầu quan trọng để chuyển dịch từ việc khai thác tiềm năng sang việc kiến tạo các sản phẩm du lịch chất lượng cao, lấy du khách làm trung tâm và thúc đẩy chuyển đổi số.

Nhiều món ăn dân gian hấp dẫn du khách tại Du lịch cộng đồng Nhị Hòa. (Ảnh: LINH BẢO)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị các sở, ngành, hiệp hội cùng cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng và nâng cấp cơ sở vật chất được xác định là chìa khóa then chốt để giữ chân du khách.

“Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm giới uy tín và mạng lưới rộng khắp của Saigontourist Group cùng với tiềm năng lợi thế và sự quyết tâm của tỉnh nhà, sự hợp tác này sẽ mang lại kết quả thiết thực trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group cam kết đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long để xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể có chỉ số KPI đo lường hiệu quả, rõ ràng.

Đồng thời, các đơn vị thành viên như công ty lữ hành, khách sạn và trường đào tạo cần tích cực nâng cấp dịch vụ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP địa phương và khắc phục những hạn chế về thời gian lưu trú của du khách. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa bày tỏ niềm tin với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và các chiến lược đầu tư trọng điểm, du lịch Vĩnh Long sẽ ngày càng cất cánh và phát triển bền vững.