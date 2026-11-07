Hợp tác dự trữ dầu có thể giúp ASEAN tiết kiệm hàng trăm triệu USD/năm
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều bất ổn, ASEAN cần tăng cường hợp tác, xây dựng cơ chế dự trữ dầu chung và phối hợp ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động của gián đoạn nguồn cung. Đây là thông điệp tại tọa đàm về an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh ASEAN do Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) tổ chức ngày 6/11 tại Jakarta, Indonesia.
vietnammedia.vnanet.vn Xem link nguồn
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hop-tac-du-tru-dau-co-the-giup-asean-tiet-kiem-hang-tram-trieu-usdnam-post913885.html