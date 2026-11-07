Hợp tác dự trữ dầu có thể giúp ASEAN tiết kiệm hàng trăm triệu USD/năm

Cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang vấp phải những hoài nghi ngày càng lớn từ giới tài chính quốc tế. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ rung lắc thị trường nếu các khoản đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào AI không mang lại mức lợi nhuận như kỳ vọng.