Hợp tác doanh nghiệp mở rộng đào tạo ngành game, đưa văn hóa Việt vào sản phẩm số

Chia sẻ tại chương trình chào đón tân sinh viên 2026 của Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông CDIT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tối 24/9, TS. Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện, cho rằng game, đồ họa và điện ảnh số là những lĩnh vực thể hiện rõ sự giao thoa giữa công nghệ, sáng tạo và văn hóa. Với một trường đại học trọng điểm về công nghệ, kỹ thuật, Học viện xác định công nghệ không chỉ phục vụ các bài toán kỹ thuật mà cần được ứng dụng vào những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị cho xã hội và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA CÓ SỨC LAN TỎA TOÀN CẦU THÔNG QUA GAME

Theo ông, game hiện nay không còn đơn thuần là một trò chơi. Khi kết hợp game, đồ họa 3D, điện ảnh, thực tế ảo và các công nghệ mới, con người có thể tạo ra những không gian số mà trước đây chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

TS. Nguyễn Trung Kiên cho biết nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng được những nền văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu thông qua game, nhân vật, phim ảnh và các thế giới số. Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ đều có những sản phẩm văn hóa được hàng triệu người trên thế giới biết đến. Vậy với Việt Nam, liệu những câu chuyện, nhân vật và giá trị văn hóa đất nước có thể được chuyển hóa thành các sản phẩm số có khả năng tiếp cận công chúng toàn cầu hay không.

“Một trò chơi có thể kể một câu chuyện Việt Nam, một nhân vật có thể trở thành biểu tượng văn hóa, một thế giới 3D có thể đưa người chơi tiếp cận lịch sử, truyền thuyết và di sản Việt Nam, trong khi một bộ phim có thể giúp khán giả quốc tế hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam”, TS. Nguyễn Trung Kiên nói.

Theo TS. Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện, game, đồ họa và điện ảnh số là những lĩnh vực thể hiện rõ sự giao thoa giữa công nghệ, sáng tạo và văn hóa

Từ định hướng đào tạo nhân lực cho thị trường, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đang mở rộng hệ sinh thái đào tạo game, đồng thời đặt mục tiêu cao hơn là tạo ra những sản phẩm số có khả năng chuyển tải văn hóa Việt Nam tới công chúng toàn cầu.

Theo Tiến sĩ Cao Minh Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, đến nay đơn vị đã triển khai hơn 20 dự án với sự tham gia của sinh viên và sự dẫn dắt của doanh nghiệp. Hơn 10 sản phẩm đã được đưa lên các nền tảng ứng dụng appstore trên toàn cầu, đạt hơn 1 triệu lượt tải và tạo ra doanh thu đáng kể.

Sinh viên cũng từng bước tham gia các sân chơi, cuộc thi và hoạt động chuyên môn, qua đó ghi nhận những thành tích và dấu ấn nhất định.

TS. Cao Minh Thắng cho biết những kết quả này đã cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông, các con số chưa phải là đích đến. Điều quan trọng hơn là trong quá trình tham gia dự án, sinh viên được trực tiếp trải nghiệm toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm và chứng kiến sản phẩm của mình xuất hiện trên các nền tảng toàn cầu, được người dùng ở nhiều thị trường tiếp cận.

“Trong quá trình đào tạo, các em sinh viên không chỉ học về sản phẩm mà còn trực tiếp tạo ra sản phẩm. Các em không chỉ chơi trong một thế giới do người khác tạo ra, mà còn hãy làm ra thế giới đó”, ông nói.

SINH VIÊN THAM GIA TẠO SẢN PHẨM CÙNG DOANH NGHIỆP

Theo TS. Thắng, sự gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên không chỉ dừng ở việc doanh nghiệp tuyển dụng sau khi sinh viên tốt nghiệp. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên có thể cùng doanh nghiệp tham gia các dự án thực tế, nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm và giải quyết những bài toán thực tiễn.

Chia sẻ bên lề sự kiện với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Cao Minh Thắng cho biết hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp đã được triển khai từ trước khi Học viện mở chương trình đào tạo về game. Doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu xác định nhu cầu tuyển dụng, góp ý xây dựng chương trình và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với nhân lực ngành game.

Tiến sĩ Cao Minh Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

Theo ông, qua từng năm, hoạt động hợp tác ngày càng đi vào thực chất, cả về quy mô và hiệu quả. Doanh nghiệp mang đến kinh nghiệm thị trường, định hướng và nguồn lực đầu tư, trong khi nhà trường có đội ngũ chuyên môn và sinh viên với sức trẻ, khả năng sáng tạo. Sự kết hợp này đã giúp các bên cùng phát triển sản phẩm và đưa ra thị trường quốc tế.

Chia sẻ ở góc độ doanh nghiệp, bà Đỗ Thị Dung, Giám đốc Nhân sự Công ty CP Falcon Technology, cho rằng sinh viên lựa chọn ngành game đang đứng trước một thị trường có nhu cầu lớn về nhân lực. Theo bà, game không chỉ là lĩnh vực giải trí mà đã hình thành hệ sinh thái công việc với nhiều vị trí từ thiết kế, lập trình, mỹ thuật, kỹ thuật đến phát triển và vận hành sản phẩm.

Trong khi đó, nguồn nhân lực có chuyên môn và được đào tạo bài bản cho ngành game vẫn còn hạn chế. Đây là lợi thế đối với những sinh viên lựa chọn ngành học này, đặc biệt khi các em được trang bị kiến thức chuyên môn đồng thời có cơ hội tiếp cận các dự án thực tế ngay trong quá trình học.

Bà Dung cho rằng việc lựa chọn một lĩnh vực xã hội đang cần nhân lực, kết hợp với năng lực và sở thích cá nhân, sẽ giúp sinh viên có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp. Bà cũng nhấn mạnh vai trò của trải nghiệm thực tế, bởi phần lớn năng lực nghề nghiệp được hình thành thông qua quá trình làm việc, tham gia dự án và va chạm với các yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

"Sinh viên ngành game cần tận dụng bốn năm đại học để vừa học chuyên môn, vừa tích lũy trải nghiệm, chủ động thử nghiệm và không ngại thất bại. Khi nhu cầu nhân lực của thị trường, năng lực cá nhân và đam mê nghề nghiệp gặp nhau, sinh viên sẽ có nền tảng tốt hơn để xây dựng con đường nghề nghiệp lâu dài trong ngành game", Giám đốc Nhân sự Công ty CP Falcon Technology nói.

MỞ RỘNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH GAME

Năm 2024, PTIT bắt đầu triển khai chương trình Thiết kế và Phát triển game. Đây là chương trình đào tạo đại học chuyên sâu về game đầu tiên tại Việt Nam, tập trung đào tạo nhân lực thiết kế và phát triển game, bao gồm cả lập trình, thiết kế, xây dựng kịch bản game, đồ họa…. Bước sang năm học 2026, theo chia sẻ của TS. Cao Minh Thắng, hệ thống đào tạo về game tiếp tục được mở rộng với hai chương trình mới, gồm Thiết kế đồ họa Game (Game Art) và Công nghệ công nghiệp văn hóa (Định hướng điện ảnh số).

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TS. Cao Minh Thắng cho biết việc mở rộng đào tạo từ thiết kế, lập trình sang đồ họa và nội dung số là bước đi nhằm hình thành một hệ sinh thái nhân lực đầy đủ hơn cho ngành game.

Khi doanh nghiệp tích lũy thêm vốn và kinh nghiệm, đồng thời đội ngũ nhân lực được đào tạo ngày càng trưởng thành, Việt Nam có thể hướng tới những sản phẩm game quy mô và chất lượng cao hơn, có doanh thu lớn hơn và vòng đời dài hơn.

“Quan trọng nhất là có cơ hội và điều kiện để truyền tải chiều sâu văn hóa và lịch sử của Việt Nam ra với thế giới, điều mà những game di động hiện nay rất khó làm”, TS. Cao Minh Thắng nói.

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đã đưa trò chơi điện tử, điện ảnh, thiết kế, phần mềm và nội dung số vào những lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa. Theo Phó Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Trung Kiên, đây là không gian để thế hệ trẻ kết hợp năng lực công nghệ với sáng tạo văn hóa, qua đó tạo ra những sản phẩm số vừa có giá trị thương mại, vừa có khả năng chuyển tải các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.