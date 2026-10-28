Hợp tác để phát triển trong kỷ nguyên mới

Chiều 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) đã diễn ra Phiên Tham luận chuyên sâu và Đối thoại chuyên sâu với chủ đề “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn. Ảnh: Hứa Chung – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương quốc tế, trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng dự.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong Phiên Toàn thể và Phiên Đối thoại với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại AEF 2026, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định quyết tâm kết nối các cực tăng trưởng mới trên tinh thần bản lĩnh, chủ động và khát vọng vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Những định hướng này không chỉ là phương hướng cho dòng chảy phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm quyết tâm cho hành trình đối thoại và hợp tác tiếp theo.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, kinh tế toàn cầu đang bước vào giao đoạn chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Kinh tế thế giới đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc, chịu tác động đan xen của các xung đột địa chính trị, sự bứt phá của công nghệ và làn sóng chuyển đổi kép. Các cực tăng trưởng đang chuyển dịch mạnh mẽ về khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, khu vực hóa và tăng khả năng chống chịu trước các biến động. Việc lựa chọn điểm đến đầu tư ngày nay không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí mà còn xoay quanh các tiêu chí về an toàn, tính linh hoạt và các liên kết chiến lược dài hạn.

Đối với Việt Nam, yêu cầu cấp thiết hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kết nối và đưa nền kinh tế tham gia vào chuỗi giá trị sẵn có hay đang hình thành, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng môi trường, cơ chế và năng lực để Việt Nam cùng các đối tác quốc tế tham gia sâu hơn, trực tiếp hơn vào quá trình sáng tạo và kiến tạo giá trị trong chuỗi giá trị mới.

Để chuyển hóa cơ hội thành tăng trưởng và thịnh vượng, Việt Nam và các nước đang phát triển cần xây dựng năng lực nội sinh về nhân lực, công nghệ và quản trị; hoàn thiện thể chế ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và có không gian thử nghiệm cho cái mới; tăng cường kết nối, hợp tác đa phương, khu vực Nam - Nam; nâng cao hiệu quả huy động vốn tài chính xanh và công nghệ gắn với liên kết doanh nghiệp trong nước và nâng cấp chuỗi giá trị.

Các diễn giả tham gia phiên Đối thoại chuyên sâu với chủ đề “Khung hợp tác trong kỉ nguyên mới”. Ảnh: Hứa Chung – TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh với vị thế là đô thị đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết nối và chuyển hóa các nguồn lực thành các khuôn khổ hợp tác, đổi mới và giá trị mới. Không chỉ là điểm hội tụ của dòng vốn, tri thức và công nghệ khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời hướng đến trở thành một cực tăng trưởng uy tín, có trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập cùng các đối tác quốc tế.

Để biến cơ hội thành hiện thực, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam cần những định hướng hành động đủ sâu, đủ thực chất với các quốc gia, tổ chức quốc tế. “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”- chủ đề xuyên suốt của Diễn đàn năm nay chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những cam kết, khuôn khổ chính sách và dự án hợp tác cụ thể giữa các bên.

Trong Phiên Tham luận chuyên sâu, các chuyên gia, đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp sẽ chia sẻ các xu hướng phát triển của kinh tế thế giới và tầm nhìn trong các lĩnh vực thị trường tài chính, hạ tầng thông minh, trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, cùng khung quản trị và hành lang kinh tế cho các cực tăng trưởng mới.

Phiên Đối thoại chuyên sâu về khuôn khổ hợp tác với sự tham gia của đại diện các quốc gia sẽ cùng nhau trao đổi về những chính sách, giải pháp và sáng kiến hợp tác mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hợp tác; đồng thời điều phối hiệu quả các nguồn lực quốc tế trong bối cảnh tái cấu trúc kinh tế khu vực và toàn cầu.

Phiên Tham luận chuyên sâu và Đối thoại chuyên sâu trong khuôn khổ AEF 2026 được kỳ vọng giúp chuyển hóa những định hướng và tầm nhìn của AEF 2026 thành khuôn khổ hành động cụ thể, tạo nền móng vững chắc cho sự kết nối giữa các cực tăng trưởng để cùng kiến tạo nên những giá trị mới.