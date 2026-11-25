Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng tiếp tục có buổi làm việc với Giáo sư, nghệ sĩ Trần Nham, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, cùng các cộng sự

Hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào phát triển văn hóa, thể thao, nghệ thuật biểu diễn; đồng thời thảo luận những hướng hợp tác cụ thể, mở ra khả năng kết nối giữa tư duy mỹ thuật, năng lực công nghệ và nguồn lực sáng tạo của hai nước.

Những công trình nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế

Tại buổi làm việc, nghệ sĩ Trần Nham giới thiệu một số dự án nghệ thuật và kiến trúc quy mô quốc tế mà ông tham gia thiết kế, trong đó có Bảo tàng Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tại Thành Đô và Bảo tàng MetaMuse tại quần đảo Bahamas, vùng biển Caribe, thuộc dự án dành cho Hội đồng Nghệ thuật Số của IOC.

Bahamas nổi tiếng với những bãi biển có sắc cát hồng đặc trưng. Đặc điểm cảnh quan này trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho ý tưởng kiến trúc MetaMuse. “Chúng tôi lấy màu hồng làm tông màu chủ đạo cho kiến trúc này”, nghệ sĩ Trần Nham chia sẻ.

Thiết kế công trình được tổ chức trên hai mặt đối lập về chất liệu. Một mặt sử dụng vật liệu tráng gương, mặt còn lại mang sắc độ đồng nhất với màu cát hồng tự nhiên của bãi biển.

Giáo sư, nghệ sĩ Trần Nham, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Học viện Mỹ thuật Trung Quốc

Theo giới thiệu của ông, đây là công trình đầu tiên trên thế giới ứng dụng sự kết hợp này. Nhờ khai thác hiệu ứng ánh sáng và sắc độ tự nhiên, tòa nhà có khả năng biến đổi màu sắc linh hoạt theo môi trường, gợi hình ảnh một chiếc vỏ ốc màu hồng nằm bên bờ biển.

Nội dung trưng bày bên trong hai bảo tàng được thiết kế thống nhất nhưng kiến trúc bên ngoài có sự điều chỉnh để thích ứng với cảnh quan từng địa điểm. Đây là cách tiếp cận cho thấy tư duy thiết kế không gian văn hóa cần dung hòa giữa một ý tưởng nghệ thuật xuyên suốt với đặc điểm tự nhiên và bản sắc của từng vùng đất.

Hình ảnh giọt nước lớn là một điểm chung dễ nhận thấy trong thiết kế hai bảo tàng. Theo quan niệm của IOC, yếu tố “Nước” luôn song hành cùng ngọn “Lửa” truyền thống.

Tư tưởng này gợi nhắc lịch sử Olympic và mối liên hệ giữa thể thao với nghệ thuật. Thời Hy Lạp cổ đại từng có hai kỳ đại hội song song, gồm đại hội nghệ thuật và đại hội thể thao Olympic. Các tác phẩm điêu khắc thần thoại cùng kiến trúc Hy Lạp cổ đại gắn với dãy núi Olympus, vùng đất khởi nguồn của những dòng nước; phong trào Olympic cũng bắt nguồn từ Olympia.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng

Những biểu tượng ấy được chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc và nghệ thuật đương đại, tạo nên chiều sâu văn hóa cho công trình. Ở đây, thiết kế không dừng lại ở hình thức thị giác mà còn kể câu chuyện về lịch sử, triết lý và tinh thần của phong trào Olympic.

Năm 2027, Hội đồng Nghệ thuật Olympic Thế giới, trực thuộc IOC, với sự tham gia của 88 quốc gia thành viên, dự kiến tổ chức kỳ họp thường niên trước thềm Olympic Los Angeles 2028. Theo thông tin được chia sẻ tại buổi làm việc, hiện có khoảng 70% khả năng sự kiện sẽ được tổ chức tại Trung Quốc.

Bên cạnh các dự án bảo tàng, nghệ sĩ Trần Nham cũng giới thiệu những công trình và ý tưởng sáng tạo tại Saudi Arabia, gồm dự án World Expo 2030 và Bảo tàng FIFA; khu trưng bày chủ đề Sao Hỏa; công trình đài phun nước nghệ thuật tại Jeddah phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh, còn được gọi là Ngày Quốc vương của quốc gia này.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng bày tỏ mong muốn trong năm 2027 và những năm tiếp theo, hai bên sẽ triển khai các chương trình hợp tác cụ thể

Những dự án cho thấy phạm vi ứng dụng rộng mở của tư duy mỹ thuật trong kiến tạo không gian công cộng, bảo tàng và các công trình văn hóa quy mô lớn. Mỗi địa điểm có điều kiện tự nhiên, đặc trưng văn hóa và yêu cầu biểu đạt riêng.

Người thiết kế cần tìm được ngôn ngữ tạo hình phù hợp, đồng thời tổ chức mối quan hệ giữa kiến trúc, cảnh quan, ánh sáng, chất liệu và trải nghiệm của công chúng.

Công nghệ mở rộng biên độ sáng tạo cho nghệ thuật xiếc Việt Nam

Trao đổi về nghệ thuật xiếc Việt Nam, nghệ sĩ Trần Nham bày tỏ sự hào hứng với nhiều ý tưởng sáng tạo. Ông cho biết, dựa trên tư liệu và hình ảnh các tiết mục xiếc truyền thống của Việt Nam, đội ngũ đã phát triển, nâng cấp thành một chương trình biểu diễn mới mang tên “Roar” (Tiếng gầm của sư tử).

Chương trình ứng dụng công nghệ màn nước hiện đại do Tổng Giám đốc Hồ Gia Từ (Hujiaci) phát triển. Công nghệ cho phép trình chiếu trực tiếp các họa tiết, văn tự và hình ảnh nhân vật lên màn nước, tạo nên những lớp không gian thị giác đa chiều, góp phần mở rộng khả năng biểu đạt của sân khấu và hỗ trợ nghệ sĩ tương tác với cảnh quan trình diễn.

Đặc biệt, ý tưởng nghệ thuật chủ đạo của chương trình được khơi nguồn từ hình tượng trống đồng và nghệ thuật múa lân sư rồng truyền thống Việt Nam. Đây là những chất liệu giàu sức gợi về lịch sử, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng.

Nghệ sĩ Trần Nham gợi mở nhiều khả năng phát triển cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam

Khi được đặt trong cấu trúc trình diễn hiện đại, âm hưởng trống đồng và chuyển động của lân sư rồng có thể tạo nên một ngôn ngữ sân khấu giàu nhịp điệu, kết hợp giữa âm thanh, hình thể, ánh sáng và công nghệ.

“Chúng tôi kỳ vọng tiếng vang hùng tráng của trống đồng Việt Nam kết hợp cùng màn trình diễn lân sư rồng xuyên suốt chương trình sẽ tạo nên hiệu ứng bùng nổ, kết nối trọn vẹn cảm xúc của khán giả trong suốt buổi diễn”, nghệ sĩ Trần Nham chia sẻ.

Theo ông, bản chất của nghệ thuật số (Digital Art) là sự giao thoa và hợp nhất. Một không gian vật lý có thể bị giới hạn bởi diện tích và cấu trúc kiến trúc, nhưng công cụ kỹ thuật số và AI cho phép mở rộng không gian ấy bằng những lớp hình ảnh, bối cảnh và chiều kích tưởng tượng mới.

Nhờ đó, sân khấu có thể liên tục biến đổi, đưa khán giả vào những thế giới thị giác đa dạng mà điều kiện vật lý thông thường khó đáp ứng.

Nhận định này gợi mở nhiều khả năng phát triển cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Với xiếc, công nghệ có thể hỗ trợ xây dựng không gian trình diễn, tăng cường hiệu quả thị giác và tạo ra những tương tác mới giữa nghệ sĩ với khán giả.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định sức hấp dẫn của tác phẩm vẫn là kỹ năng biểu diễn, ngôn ngữ hình thể, tư duy dàn dựng và bản sắc văn hóa được gửi gắm trong từng tiết mục. Công nghệ cần được lựa chọn trên cơ sở ý tưởng nghệ thuật, giúp nâng tầm khả năng biểu đạt chứ không lấn át giá trị cốt lõi của loại hình.

Đánh giá cao các dự án được Giáo sư Trần Nham giới thiệu, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng bày tỏ mong muốn trong năm 2027 và những năm tiếp theo, hai bên sẽ triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.

“Việt Nam rất mong muốn tham gia chủ động, tích cực vào các tổ chức quốc tế về nghệ thuật số, đồng thời kỳ vọng đưa được những sự kiện nghệ thuật đẳng cấp quốc tế về tổ chức tại Việt Nam. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin chính thức và hướng dẫn quy trình, thủ tục để phía Việt Nam kịp thời triển khai”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong năm 2027, Việt Nam sẽ tập trung ứng dụng AI và công nghệ số để nâng cấp toàn diện Liên đoàn Xiếc Việt Nam, hệ thống bảo tàng, các nhà hát nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực xuất bản. Ông cũng kỳ vọng trong năm 2027 sẽ trực tiếp sang Trung Quốc tham quan, làm việc, thúc đẩy ký kết hợp tác và đưa những ý tưởng đã trao đổi vào thực tiễn.

Theo Thứ trưởng, thành quả quan trọng trong năm 2026 là xác định đúng hướng đi và tìm được những đối tác đồng hành phù hợp. Tốc độ triển khai phụ thuộc vào năng lực nội tại của mỗi bên, song ông tin tưởng hai nước sẽ từng bước phối hợp hài hòa, cùng tiến về phía trước.

Nghệ sĩ Trần Nham tặng Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cuốn sách tuyển tập các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của mình (từng được trưng bày tại Triển lãm Nghệ thuật Venice hồi tháng 6 vừa qua). Trên sách ông Trần Nham có đề tặng dòng chữ "Kiến họa như kiến nhân" (Ngắm tranh như gặp người) cùng lời chúc năm tháng rực rỡ tới Thứ trưởng

Đào tạo nhân tài nghệ thuật trong kỷ nguyên AI

Một nội dung được cả hai bên đặc biệt quan tâm là đào tạo đội ngũ sáng tạo kế cận. Với nghệ sĩ Trần Nham, đây là công việc có ý nghĩa lâu dài, bởi những thành tựu nghệ thuật lớn cần được tiếp nối bằng một thế hệ nhân lực có tri thức, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ.

Ông chia sẻ: “Trong các vấn đề đã trao đổi, điều tôi đặc biệt tâm đắc với tư duy của Thứ trưởng chính là công tác đào tạo nhân tài kế cận, bởi những sự nghiệp lớn luôn cần một chặng đường dài và đội ngũ kế thừa vững mạnh. Chính vì trăn trở này mà sau khi nghỉ hưu, tôi đã quyết định quay trở lại giảng đường đại học để trực tiếp giảng dạy. Hiện tại, tôi đang hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ và 4 học viên thạc sĩ, tất cả đều tập trung nghiên cứu sâu về AI và nghệ thuật số”.

Theo Giáo sư Trần Nham, quá trình giảng dạy cũng là cơ hội để người thầy tiếp nhận tri thức và góc nhìn mới từ học trò. Sự phát triển nhanh chóng của AI đòi hỏi các thế hệ làm nghệ thuật phải thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thời đại.

“Trong quá trình dẫn dắt học trò, chính tôi cũng học hỏi ngược lại từ các em rất nhiều. Kỷ nguyên AI đã mở ra một trang mới với tốc độ phát triển vũ bão; nếu thế hệ chúng ta không kịp thời cập nhật và thay đổi, chính chúng ta sẽ bị đào thải”, ông nói.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, sau cuộc trao đổi, Bộ dự kiến tuyển chọn một số sinh viên ưu tú từ các cơ sở đào tạo trực thuộc để gửi sang Trung Quốc học tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giảng viên tại đây.

Thứ trưởng đồng tình với quan điểm nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay cần được phát triển trên nền tảng kết hợp giữa nghệ thuật, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo. Ông khái quát công thức này bằng ba thành tố: “Nghệ thuật + Dữ liệu số + Trí tuệ nhân tạo”.

Đồng tình với định hướng đó, nghệ sĩ Trần Nham cho rằng, bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống bền vững cần dựa vào thế hệ trẻ, đồng thời sử dụng ngôn ngữ sáng tạo phù hợp với thời đại mới.

Nhiều đại học và cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới như MIT, Đại học Yale, Đại học Cambridge, Đại học Oxford, Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh, Đại học Nghệ thuật London và các học viện mỹ thuật lớn tại Trung Quốc đã mở những chuyên ngành kết hợp nghệ thuật với khoa học và trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tặng nghệ sĩ Trần Nham một sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Việt Nam

Theo ông, sự xuất hiện của AI đang làm thay đổi quan hệ giữa khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nghệ thuật. Những ranh giới vốn được phân định khá rõ trong đào tạo truyền thống dần trở nên linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho các lĩnh vực bổ trợ, tác động và làm giàu tri thức lẫn nhau.

Các trường nghệ thuật Việt Nam cần mạnh dạn nghiên cứu, mở những chương trình đào tạo tiên phong theo hướng liên ngành, chuẩn bị đội ngũ sáng tạo có khả năng làm chủ cả tư duy nghệ thuật lẫn công nghệ.

Từ kinh nghiệm tại Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, ông Trần Nham cho biết nhà trường từng tuyển một lớp nghiên cứu sinh từ Đại học Chiết Giang, gồm những sinh viên có nền tảng khoa học kỹ thuật nhưng chưa từng được đào tạo về mỹ thuật.

Sau một đến hai năm học tập và nghiên cứu nghệ thuật, chính những sinh viên này đã đưa tư duy công nghệ mới trở lại, thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật của nhà trường. Thực tiễn ấy cho thấy giao thoa liên ngành có thể tạo ra nguồn lực sáng tạo mới, khi tri thức kỹ thuật được tiếp cận bằng cảm quan nghệ thuật và ngược lại.

Học viện Mỹ thuật Trung Quốc cũng có chương trình liên kết đào tạo với Trường Nghệ thuật Nantes (Pháp), theo mô hình sinh viên học ba năm tại Trung Quốc và hai năm tại Pháp.

Đây là “cửa sổ” kết nối quốc tế duy nhất trong số hơn 20 đơn vị trực thuộc Học viện. Một điểm thú vị là phần lớn đồ án tốt nghiệp của sinh viên tại Pháp vẫn mang đậm bản sắc văn hóa phương Đông. Theo ông Trần Nham, trải nghiệm học tập ở nước ngoài không đồng nghĩa với việc đánh mất cội nguồn văn hóa.

Ông cho rằng một cơ sở đào tạo không nên rập khuôn hoàn toàn mô hình phương Đông hay phương Tây, mà cần mở ra những cánh cửa giao lưu quốc tế, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận tri thức đa dạng, phát triển tư duy cởi mở và vẫn giữ được nền tảng văn hóa dân tộc.

“Tôi rất kỳ vọng Việt Nam sẽ cử các nghệ sĩ trẻ, sinh viên yêu thích nghệ thuật sang giao lưu, học tập tại các học viện mỹ thuật của Trung Quốc. Cá nhân tôi mới sang Việt Nam 2 ngày nhưng không hề cảm thấy xa lạ nhờ sự chân thành và kết nối cởi mở từ các đồng nghiệp Việt Nam. Tôi mong muốn cùng phía Việt Nam xây dựng một nền tảng giao lưu chung cho giới nghệ sĩ trẻ hai nước”, ông Trần Nham chia sẻ.

Những trao đổi tại buổi làm việc cho thấy hợp tác nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc có nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực mỹ thuật số, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng và đào tạo nhân lực sáng tạo.

Việc tiếp nhận kinh nghiệm quốc tế cần song hành với nghiên cứu, khai thác chiều sâu văn hóa của mỗi quốc gia. Với Việt Nam, công nghệ có thể mở rộng không gian biểu đạt, nâng cao chất lượng trải nghiệm và tạo thêm phương thức tiếp cận công chúng; còn bản sắc dân tộc phải tiếp tục là nền tảng định hình ngôn ngữ nghệ thuật.

Một thế hệ nghệ sĩ có tri thức liên ngành, tư duy sáng tạo độc lập và năng lực làm chủ công nghệ sẽ góp phần đưa di sản bước vào đời sống đương đại bằng những hình thức mới. Đó cũng là cơ sở để nghệ thuật Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sáng tạo quốc tế, bằng tiếng nói riêng và vị thế bình đẳng trong giao lưu văn hóa.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc