Hợp tác để cùng tìm giải pháp cho giáo dục trong kỷ nguyên số

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT).

Trong hai ngày 8-9/10/2026, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, với các hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục bên lề.

Trước thềm Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) chia sẻ về mục tiêu, kỳ vọng và những nội dung Việt Nam mong muốn thúc đẩy thông qua diễn đàn hợp tác giáo dục quốc tế này.

Thúc đẩy hợp tác và hội nhập giáo dục

- Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số diễn ra trong bối cảnh giáo dục toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng bởi công nghệ và AI. PGS có thể cho biết, Việt Nam kỳ vọng gì từ diễn đàn này?

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy: Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhiều thay đổi trong giáo dục, từ mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, hỗ trợ cá thể hóa việc học, sáng tạo đến nâng cao hiệu quả quản trị. Cùng với đó là những vấn đề mới liên quan đến chất lượng và độ tin cậy của thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu và nguy cơ gia tăng khoảng cách số.

Với Việt Nam, Hội nghị là một hoạt động nhằm triển khai các chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Qua đây, chúng tôi mong muốn thúc đẩy hợp tác và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; đồng thời có thêm cơ hội chia sẻ những mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Việc AI ngày càng được ứng dụng trong giáo dục cũng đặt ra những vấn đề cần được trao đổi, từ cách khai thác những cơ hội mà công nghệ mang lại đến việc bảo đảm chất lượng thông tin, an toàn dữ liệu và sử dụng AI phù hợp. Trong bối cảnh đó, chúng tôi cũng kỳ vọng Hội nghị sẽ tạo thêm cơ hội để cùng trao đổi về những vấn đề mới mà công nghệ và AI đặt ra đối với giáo dục, trong đó có cách phát huy những cơ hội mà AI mang lại, đồng thời giúp người học có khả năng làm việc hiệu quả cùng AI, sử dụng công nghệ để nâng cao năng lực nhưng không phụ thuộc vào công nghệ.

- Những vấn đề nào Việt Nam cần ưu tiên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, theo PGS?

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy: Có nhiều nội dung có thể trao đổi từ kinh nghiệm quốc tế. Trước hết là hạ tầng và hệ sinh thái dữ liệu giáo dục theo hướng thống nhất, an toàn, liên thông; cùng với đó là những giải pháp công nghệ và AI thực sự phù hợp, có thể hỗ trợ giải quyết các bài toán cụ thể của giáo dục.

Một vấn đề khác là phát triển năng lực của con người trong môi trường công nghệ thay đổi nhanh. Với người học, đó là tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc hiệu quả cùng AI; sử dụng AI để nâng cao năng lực nhưng không lệ thuộc vào công nghệ hoặc để công nghệ thay thế quá trình tư duy. Cùng với đó là yêu cầu phát triển năng lực để người học có thể chủ động tiếp cận, sử dụng và từng bước làm chủ công nghệ.

Với nhà giáo, AI có thể hỗ trợ dạy học tốt hơn, hiểu người học tốt hơn và tạo thêm điều kiện cho sự sáng tạo. Tuy nhiên, vai trò của người thầy trong sáng tạo tri thức, truyền cảm hứng và dẫn dắt người học vẫn rất quan trọng.

Đối với các cơ sở giáo dục, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa công nghệ vào mô hình hiện có, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình đào tạo, phương thức tổ chức dạy và học, không gian và mô hình trường lớp. Việc chuyển từ truyền thụ kiến thức sang kiến tạo môi trường học tập, phát triển năng lực, sáng tạo và trải nghiệm; kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến; tăng cường kết nối nhà trường với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và xã hội là những hướng có thể tiếp tục trao đổi, học hỏi.

Ở góc độ quản lý, kinh nghiệm về quản trị dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn chất lượng, kết quả đầu ra và trách nhiệm giải trình cũng rất đáng quan tâm. Đồng thời, cần có không gian cho đổi mới và những thử nghiệm phù hợp, có kiểm soát, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, công bằng, an toàn dữ liệu, các yêu cầu về đạo đức và quyền lợi của người học.

Phối cảnh không gian các gian hàng tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục.

Cùng kiến tạo tri thức, giải pháp giáo dục cho tương lai

- Triển lãm giáo dục được tổ chức bên lề Hội nghị với sự tham gia của các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ. Triển lãm được kỳ vọng tạo ra những kết nối và cơ hội hợp tác cụ thể nào cho các cơ sở giáo dục Việt Nam?

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy: Triển lãm là một hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị, tạo thêm không gian để các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ trao đổi về những mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới trong giáo dục. Qua đó, các cơ sở giáo dục Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng quan hệ, tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình phù hợp từ các đối tác quốc tế. Từ những kết nối này, chúng tôi kỳ vọng các bên có thể tiếp tục trao đổi sâu hơn và hình thành những hướng hợp tác cụ thể trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các công nghệ giáo dục mới.

Trên cơ sở đó, các trường đại học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và các nhà khoa học có thể cùng trao đổi, hợp tác trong những vấn đề cụ thể như xây dựng và khai thác dữ liệu giáo dục; ứng dụng AI trong dạy học, đánh giá và quản trị; phát triển năng lực số và năng lực AI cho nhà giáo; xây dựng các chuẩn mực về AI an toàn, có trách nhiệm; cũng như hình thành các chương trình nghiên cứu, thử nghiệm và đổi mới sáng tạo chung.

Việt Nam mong muốn tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình tốt của thế giới, nhưng hợp tác không chỉ dừng ở việc tiếp nhận những giải pháp đã có. Từ những kết nối này, các bên có thể cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thử nghiệm những giải pháp phù hợp hơn với điều kiện thực tế của Việt Nam.

- Bộ GD&ĐT kỳ vọng những kết quả cụ thể nào từ Hội nghị và Triển lãm có thể được chuyển hóa thành các chương trình hợp tác, chính sách hoặc hoạt động đổi mới trong thực tiễn giáo dục Việt Nam?

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy: Trước hết, chúng tôi kỳ vọng những trao đổi về chính sách, kinh nghiệm thực tiễn và các mô hình giáo dục tại Hội nghị sẽ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế. Từ đó, các bên có thể tiếp tục hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số và đổi mới giáo dục.

Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến dữ liệu giáo dục, ứng dụng AI trong dạy học, đánh giá và quản trị, phát triển năng lực số và năng lực AI cho nhà giáo, cũng như AI an toàn và có trách nhiệm có thể được tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển trong các chương trình hợp tác.

Như đã nói ở trên, chúng tôi cũng mong muốn hợp tác quốc tế không chỉ theo hướng Việt Nam tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm từ bên ngoài, mà các bên có thể cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm những giải pháp phù hợp với Việt Nam và có khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế. Qua hợp tác, Việt Nam có thể cùng các đối tác tham gia chia sẻ, kiến tạo tri thức và những giải pháp giáo dục cho tương lai.

Về lâu dài, điều quan trọng là các sáng kiến hợp tác có thể gắn với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực cho nhà giáo, cán bộ quản lý và người học, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bộ GD&ĐT mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác, doanh nghiệp và nhà khoa học để những hướng hợp tác phù hợp có thể từng bước được triển khai trong thực tế.

- Xin cảm ơn PGS!

Đã có khoảng 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự Hội nghị, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như: Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford.