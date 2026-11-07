Hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp hai địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, liên kết vùng, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi cung ứng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm cơ hội hợp tác, kết nối và phát huy lợi thế giữa các địa phương. Trong đó, Thanh Hóa có tiềm năng sản xuất và dư địa phát triển, còn TP Hồ Chí Minh có thế mạnh về thị trường, nguồn vốn, công nghệ và hệ thống phân phối. Đây là những lợi thế bổ trợ, tạo cơ hội hợp tác thiết thực giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu, doanh nghiệp đã được thông tin về tiềm năng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và thế mạnh đầu tư của Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh. Các ý kiến thảo luận tập trung đề xuất giải pháp tăng cường kết nối, hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất, kinh doanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực; qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, hình thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại giá trị kinh tế thiết thực.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dự hội nghị.

Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hợp tác đầu tư, liên kết sản xuất, kinh doanh và phát triển chuỗi giá trị giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Thanh Hóa mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư TP Hồ Chí Minh quan tâm khảo sát, đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng, khả năng tạo giá trị gia tăng cao. Đồng thời, tăng cường kết nối trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thương mại điện tử và đào tạo nguồn nhân lực.

Hai địa phương cũng cần thúc đẩy thương mại hai chiều, mở rộng thị trường và kết nối hệ thống phân phối. Thanh Hóa mong muốn các doanh nghiệp bán lẻ, hệ thống phân phối và nhà thu mua tại TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện để sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận trực tiếp, tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại.

Tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đưa hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ chất lượng đến với người tiêu dùng trên địa bàn. Bên cạnh đó, chú trọng liên kết phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Để hiện thực hóa các định hướng hợp tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng đề nghị các hội, hiệp hội doanh nghiệp hai địa phương tiếp tục phát huy vai trò cầu nối; chủ động xây dựng các chương trình kết nối chuyên đề, tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, chia sẻ thông tin thị trường và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên tinh thần “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài tại tỉnh.

Doanh nghiệp hai địa phương ký kết hợp tác đầu tư kinh doanh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các hội, hiệp hội và doanh nghiệp hai địa phương đã ký kết quy chế phối hợp, thỏa thuận hợp tác; đồng thời trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu biểu của doanh nghiệp Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh.