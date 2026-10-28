Hợp tác đầu tư: Việt Nam muốn cùng phát triển công nghệ

Tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 ở Tp.HCM sáng 28/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề cập những thay đổi của kinh tế thế giới và định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Theo Thủ tướng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, chiến tranh và xung đột tiếp diễn đang thúc đẩy quá trình điều chỉnh chính sách, phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với những biến động địa chính trị, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi phương thức sản xuất và mô hình phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Các quốc gia cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy những cơ chế hợp tác có khả năng mang lại kết quả cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, trước đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế, sáng 28/10, tại Tp.HCM.

Hợp tác đầu tư gắn với nghiên cứu, làm chủ công nghệ

Trong tiến trình đổi mới, Việt Nam luôn xác định hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược nhằm phát huy nội lực và tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển. Chín tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 987 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ và dự kiến cả năm vượt 1.100 tỷ USD. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Giai đoạn 20260-2030 được Việt Nam xác định mang tính bản lề, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện các mục tiêu này, Việt Nam đang đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời phát triển những ngành, lĩnh vực kinh tế mới. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính. Cùng với đó là hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia theo các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, tháo gỡ điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho các địa phương, vùng kinh tế và đô thị đặc biệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế”.

Việt Nam đang triển khai các quyết sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong hợp tác đầu tư, Việt Nam hướng tới trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

“Chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ “đầu tư tại Việt Nam “mà “đầu tư cùng Việt Nam”; không chỉ “sản xuất tại Việt Nam” mà còn cùng nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu”, Thủ tướng khẳng định.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sáng 28/10.

Bốn đề xuất thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển công nghệ

Để cụ thể hóa định hướng hợp tác đầu tư trong giai đoạn mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất thúc đẩy quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới.

Cùng với hợp tác nghiên cứu, Thủ tướng đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác quốc tế đồng hành trong những chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn. Các chương trình tập trung nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam, phục vụ phát triển những ngành công nghệ chiến lược và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đối với việc ứng dụng công nghệ mới, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tập đoàn công nghệ thiết lập những “cơ sở thử nghiệm có kiểm soát”, tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo và năng lượng mới vào thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn. Thủ tướng đề xuất nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm phù hợp để thúc đẩy việc ứng dụng những công nghệ chiến lược.

Trong lĩnh vực tài chính, Thủ tướng đề xuất đẩy mạnh hợp tác huy động các nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển. Trung tâm tài chính quốc tế tại Tp.HCM và Đà Nẵng được định hướng trở thành nơi kết nối hiệu quả nguồn vốn thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Bên cạnh bốn đề xuất hợp tác, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển những sáng kiến và cam kết thành cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả có thể đo lường. Chính phủ Việt Nam cam kết chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng đối với mỗi đề xuất khả thi của doanh nghiệp; xây dựng lộ trình thúc đẩy cụ thể đối với từng dự án tiềm năng. Những vướng mắc chính đáng sẽ được xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời.

Đối với Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, Thủ tướng đề nghị kết nối bốn trụ cột gồm vai trò của siêu đô thị, công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới và vai trò của khu vực tư nhân thành chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và kết quả cụ thể. Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong nước và quốc tế tiên phong đầu tư, đổi mới; giới khoa học đóng góp tri thức và giải pháp; các đối tác quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm và triển khai nguồn lực.

“Tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay có công nghệ tiên tiến nhất mà còn thuộc về các quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung. Tại Diễn đàn hôm nay, Việt Nam gửi đi thông điệp rõ ràng: sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển; sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị; và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững”, thủ tướng nhấn mạnh.