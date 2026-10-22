Hợp tác đào tạo Việt Nam - Hoa Kỳ: Thúc đẩy tăng trưởng và năng lực cạnh tranh từ AI

Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, CEO Viện Quản lý và Tư vấn VIETSTAR, AI đang tạo ra nhiều cơ hội đổi mới trong quản trị, sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, tiếp cận công nghệ không đồng nghĩa với việc tạo ra giá trị từ công nghệ. Để biến tiềm năng AI thành hiệu quả thực tế, doanh nghiệp cần đội ngũ lãnh đạo có khả năng xác định đúng bài toán, lựa chọn hướng đầu tư và dẫn dắt thay đổi trong toàn tổ chức.

TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ ĐẾN THỰC TIỄN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

“Trong kỷ nguyên AI, định hướng này càng trở nên cấp thiết khi lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ khả năng tiếp cận công nghệ, mà còn phụ thuộc vào năng lực của đội ngũ lãnh đạo trong việc chuyển hóa tiềm năng AI thành giá trị kinh doanh”, bà Phạm Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy.

“Trọng tâm không đơn thuần là cập nhật kiến thức công nghệ, mà là phát triển tư duy chiến lược, tích hợp AI vào hoạt động quản trị, đổi mới mô hình vận hành và nâng cao chất lượng ra quyết định, qua đó thúc đẩy năng lực chuyển đổi và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam”.

Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ khả năng tiếp cận công nghệ, mà còn phụ thuộc vào năng lực của đội ngũ lãnh đạo trong việc chuyển hóa tiềm năng AI thành giá trị kinh doanh

Bà Phạm Thị Thu Hằng chia sẻ trong gần hai thập kỷ phát triển, đơn vị đã theo đuổi mục tiêu đào tạo lãnh đạo Việt Nam tại các nước phát triển như Singapore, Mỹ, Hàn Quốc, Pháp… Theo bà, đào tạo lãnh đạo ở nước ngoài không chỉ là học tập tại các quốc gia tiên tiến, mà quan trọng hơn là chuyển hóa tri thức toàn cầu thành năng lực lãnh đạo thực tiễn. Thông qua việc kết nối chuyên gia quốc tế với bài toán thực tế của doanh nghiệp, từ đó giúp lãnh đạo đổi mới tư duy, nâng cao năng lực điều hành và tạo ra giá trị bền vững cho tổ chức.

Hơn nữa, tri thức quốc tế cần được đặt trong mối liên hệ với những vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt. Một mô hình quản trị thành công ở thị trường phát triển không thể được áp dụng nguyên trạng trong mọi tổ chức. Lãnh đạo cần hiểu nguyên lý, điều kiện triển khai và khả năng điều chỉnh để phù hợp với nguồn lực, văn hóa và mục tiêu của doanh nghiệp mình. Mới đây, VIETSTAR đã hợp tác với Đại học Indiana (Indiana University), Hoa Kỳ, để phát triển các chương trình đào tạo lãnh đạo trong kỷ nguyên AI.

Theo bà Hằng, hợp tác với Đại học Indiana nằm trong định hướng mở rộng hợp tác học thuật quốc tế và phát triển các chương trình đào tạo lãnh đạo cấp cao. Chương trình kết hợp kiến thức học thuật, kinh nghiệm quản trị quốc tế với các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có yêu cầu thích ứng với những thay đổi do AI mang lại. Đối tượng tham gia gồm CEO, thành viên hội đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp và những người phụ trách đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực.

LÃNH ĐẠO BẰNG TRÍ TUỆ CON NGƯỜI TRONG KỶ NGUYÊN AI

Theo Giáo sư David Silbersweig, Đại học Harvard, trong kỷ nguyên AI, khi công nghệ ngày càng tham gia sâu vào phân tích và ra quyết định, một câu hỏi quan trọng là làm thế nào để não người và hệ thần kinh tiếp tục phát triển tốt hơn, thông minh hơn với AI. Thay vì tiếp cận quản trị theo các mô hình vận hành thuần túy, GS. Silbersweig kết hợp khoa học thần kinh nhận thức và bản chất của trí tuệ tự nhiên để chỉ ra những giá trị cốt lõi mà thuật toán không thể thay thế: khả năng tư duy tích hợp đa tầng, trực giác đạo đức, sự đồng cảm sâu sắc và độ dẻo dai nhận thức (cognitive resilience) khi đối diện với sự bất định.

Từ đó các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ thấu hiểu sâu sắc về cách não bộ xử lý áp lực, ra quyết định chiến lược và duy trì sức khỏe tinh thần, định hình một phong cách lãnh đạo nhân bản, sáng suốt và biết cách cộng hưởng trí tuệ sinh học với sức mạnh của công nghệ để kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Giáo sư David Silbersweig sẽ dẫn dắt các thảo luận làm thế nào để não người và hệ thần kinh tiếp tục phát triển tốt hơn, thông minh hơn với AI cho các nhà Lãnh đạo Việt vào tháng 11/2026 tại Hoa Kỳ.

Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, trong kỷ nguyên AI, năng lực cạnh tranh quốc gia phụ thuộc không chỉ vào công nghệ mà còn vào đội ngũ lãnh đạo có tư duy toàn cầu, hiểu biết về công nghệ và đủ năng lực để dẫn dắt quá trình chuyển đổi. Giá trị của các chương trình đào tạo lãnh đạo tại các nước tiên tiến sẽ phụ thuộc vào khả năng vận dụng những kiến thức toàn cầu vào thực tiễn quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

“Điều quan trọng là tri thức và kinh nghiệm quốc tế cần được vận dụng phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, qua đó hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo nâng cao năng lực quản trị và thích ứng với những thay đổi do AI mang lại”, bà Phạm Thị Thu Hằng nói.