Hơn hai thập kỷ qua, hợp tác CLMV đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy hội nhập khu vực. (Ảnh: Trung Anh)

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 với chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, trên cương vị Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026.

Được thành lập năm 2004, cơ chế hợp tác CLMV hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời thúc đẩy hội nhập sâu rộng của bốn nước vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, hợp tác CLMV đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, phát triển du lịch và giao lưu nhân dân. Qua đó, cơ chế góp phần củng cố lòng tin, tăng cường phối hợp giữa các nước tiểu vùng Mekong trong ứng phó với những thách thức chung.

Trên nền tảng những thành quả đã đạt được, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 sẽ tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường kết nối kinh tế giữa bốn nước và với các đối tác ngoài khu vực. Trọng tâm hợp tác bao gồm phát triển hạ tầng và logistics, thúc đẩy thương mại và chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối con người và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng hướng tới huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho hợp tác tiểu vùng.

Với vai trò thành viên tích cực, chủ động và trên cương vị Chủ tịch CLMV năm 2026, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên. Những nỗ lực ấy góp phần củng cố hợp tác tiểu vùng Mekong, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, bao trùm và phát triển bền vững.