Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 vừa diễn ra chiều ngày 28/11/2026, tại thủ đô Hà Nội với chủ đề "Kết nối CLMV – Phát huy tiềm năng – Kiến tạo tương lai thịnh vượng".

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 - Ảnh: CP

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác phát triển, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên khai mạc, Phiên họp giữa các Nhà Lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam và Phiên họp toàn thể của Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao CLMV - Ảnh: CP

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh những kết quả hợp tác CLMV trong hơn 20 năm qua đã góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế và từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng năng động của khu vực, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Để hợp tác CLMV thích ứng với những chuyển đổi sâu sắc của tình hình thế giới, hỗ trợ các nước thành viên đạt các mục tiêu phát triển, Thủ tướng Chính phủ đề xuất 5 phương châm lớn định hướng hợp tác bốn nước trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, phát huy tổng thể thế mạnh của từng quốc gia thành sức mạnh chung; bảo đảm hài hòa lợi ích của tất cả các nước thành viên. Thứ hai, lấy kết nối làm trọng tâm xuyên suốt của hợp tác CLMV. Thứ ba, kết nối chiến lược với tầm nhìn dài hạn; bảo đảm phát triển bền vững mọi mặt. Thứ tư, thúc đẩy kết nối mở; chủ động hội nhập và huy động nguồn lực phát triển. Thứ năm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ đề xuất 5 phương châm lớn định hướng hợp tác bốn nước trong giai đoạn mới - Ảnh: CP

Tại Phiên họp giữa bốn nhà Lãnh đạo, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh giai đoạn 2027 – 2030 là thời điểm hợp tác CLMV cần tạo bước chuyển về chất trong hợp tác, hướng tới xây dựng khu vực trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu.

Theo đó, các nhà Lãnh đạo trao đổi cởi mở, thẳng thắn và chân thành về vai trò và định hướng chiến lược của hợp tác CLMV trong giai đoạn mới, các biện pháp tháo gỡ nút thắt và phát huy thế mạnh của cơ chế.

Các nhà Lãnh đạo đã thống nhất các biện pháp nhằm tạo đột phá cho hợp tác CLMV, hướng tới xây dựng bốn nước trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu.

Các nhà Lãnh đạo ủng hộ năm đề xuất của Thủ tướng Chính phủ nhằm biến thế mạnh thành sức mạnh kinh tế, những chuỗi giá trị chung và mở rộng nguồn lực cho phát triển.

Thứ nhất, quyết liệt tháo gỡ những rào cản, vướng mắc đang tồn tại để hàng hóa, dòng vốn và lao động được lưu thông thông suốt, hình thành không gian phát triển chung của bốn nước.

Thứ hai, hình thành cơ sở sản xuất chung và các chuỗi cung ứng Campuchia – Lào - Myanmar - Việt Nam có sức cạnh tranh khu vực.

Thứ ba, đổi mới phương thức huy động nguồn lực, phát huy tối đa vai trò của khu vực tư nhân.

Thứ tư, định vị vai trò mới của CLMV trong cấu trúc khu vực đang định hình và chuyển biến nhanh chóng.

Thứ năm, bảo đảm sự thống nhất giữa cam kết cấp cao và hành động thực tiễn; cụ thể hóa các cam kết chính trị thành hành động và sản phẩm thực chất.