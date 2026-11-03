Hợp tác bảo vệ an ninh biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’Hy và Đại đội Biên phòng 534, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) tuần tra song phương. Ảnh: HỒNG ANH

Biên giới an toàn

Sau một năm phối hợp triển khai nhiệm vụ, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) và tỉnh Sê Kông (Lào) cơ bản ổn định; chủ quyền lãnh thổ, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ vững.

Bên cạnh duy trì trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng hai địa phương tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới.

Công tác phối hợp tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc và cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, đi lại, thăm thân của nhân dân hai nước.

Hoạt động qua lại, trao đổi hàng hóa của người dân hai bên cơ bản chấp hành đúng quy định về quản lý biên giới và xuất nhập cảnh.

Tại hội đàm thường niên năm 2026 diễn ra mới đây, Thiếu tướng Khamban Phommanivong, Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông cho biết, công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên được duy trì thường xuyên, nhất là trong trao đổi thông tin và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Hai bên chú trọng trao đổi thông tin về tình hình an ninh, các âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp giải quyết những vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong nội địa và khu vực biên giới.

Bên cạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, hai bên duy trì phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh khu vực biên giới như buôn lậu, khai thác trái phép lâm sản, tài nguyên thiên nhiên, mua bán và vận chuyển ma túy qua biên giới.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh theo quy định pháp luật của mỗi nước và các thỏa thuận đã ký kết.

“Nhân dân các dân tộc sinh sống dọc theo biên giới của mỗi bên đã có sự qua lại thăm hỏi, trao đổi hàng hóa lẫn nhau, chấp hành đúng quy định của pháp luật, quy chế về biên giới. Lực lượng chức năng hai bên cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ, người dân và thương nhân xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đúng quy định”, Thiếu tướng Kham Ban Phommanivong cho biết thêm.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông ký kết biên bản ghi nhớ tại hội đàm thường niên 2026. Ảnh: HỒNG ANH

Tăng cường công tác phối hợp

Đà Nẵng có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp tỉnh Sê Kông (Lào) dài hơn 157km, đi qua 6 xã biên giới gồm Tây Giang, Hùng Sơn, Avương, La Êê, La Dêê và Đắc Pring.

Địa bàn quản lý rộng, kết nối khu vực biên giới, cửa khẩu với nội địa và biển, đảo, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới cơ bản ổn định; chủ quyền lãnh thổ, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ vững, hoạt động qua lại biên giới được quản lý theo quy định.

Tuy nhiên, khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn phức tạp với các hoạt động chống phá của thế lực thù địch; mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Bên cạnh đó, thiên tai, biến đổi khí hậu, tội phạm về tài nguyên, môi trường và các vấn đề an ninh phi truyền thống cũng đặt ra thách thức đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam Lào, trong đó có Sê Kông tiếp tục được củng cố.

Hợp tác giữa lực lượng bảo vệ an ninh, biên giới hai địa phương được triển khai chặt chẽ, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Qua đó, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các hoạt động tội phạm xuyên biên giới, liên tuyến.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, hai bên xác định tiếp tục thực hiện các chủ trương, thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước; thực hiện nghiêm các điều ước quốc tế, biên bản ghi nhớ và biên bản hội đàm đã ký kết.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, quản lý đường biên, mốc quốc giới và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

“Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Đồng thời duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển”, Đại tá Trần Tiến Hiền nói.