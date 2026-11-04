Hợp tác báo chí Hà Nội - Lào: Từ chia sẻ kinh nghiệm đến kết nối phát triển

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với Đoàn cán bộ báo chí và truyền thông Lào. Ảnh: Thanh Hải

Sáng 4-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đón tiếp, trao đổi nghiệp vụ với Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí và truyền thông Lào trong chương trình khảo sát thực tế do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Đoàn gồm 20 thành viên, do bà Kongboun Soulivong, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Tổng Giám đốc Thường trực Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức; Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Cùng dự buổi làm việc có Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn

Phát biểu chào mừng Đoàn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc vun đắp tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Lào.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi trao quà lưu niệm cho bà Kongboun Soulivong, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Khansay Heksombath, Thông tấn xã Lào (KPL)

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Lợi cho biết, cơ quan được hình thành trên cơ sở hợp nhất 6 cơ quan báo chí, giữ vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Thủ đô. Với các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số, cơ quan thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Hà Nội.

"Cơ quan đang từng bước đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động, hướng tới xây dựng một cơ quan báo chí đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghệ truyền thông phát triển mạnh mẽ, cơ quan tập trung đổi mới công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả thông tin tuyên truyền; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động báo chí", Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Lợi chia sẻ.

Cùng với việc đổi mới công nghệ, cơ quan chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Đồng chí Nguyễn Thành Lợi cho rằng đây cũng là những vấn đề các cơ quan báo chí Lào đang quan tâm trong quá trình đổi mới và phát triển, qua đó mở ra nhiều nội dung để hai bên cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kongboun Soulivong cho biết, Đoàn đã có các buổi gặp gỡ, trao đổi với Tạp chí Cộng sản, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng. Qua những hoạt động này, các thành viên có thêm cơ hội tìm hiểu thực tiễn hoạt động báo chí tại Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Các đại biểu Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tham dự buổi làm việc.

Bà Kongboun Soulivong bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi nghiệp vụ. Theo bà, sự phát triển của các phương tiện truyền thông đang đặt ra nhiều yêu cầu mới về kỹ thuật và nội dung. Vì vậy, Đoàn đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm tổ chức hoạt động và quy trình sản xuất các sản phẩm báo chí trên nền tảng số.

Các thành viên Đoàn Lào cũng đặt câu hỏi về cách sắp xếp bộ máy, bố trí chức danh và vị trí việc làm sau hợp nhất. Trao đổi với Đoàn, Phó Giám đốc Thường trực Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức chia sẻ, quá trình này làm thay đổi cơ cấu, mô hình tổ chức và một số vị trí công tác, đồng thời giảm số lượng lãnh đạo, quản lý. Chính sách đối với cán bộ và tài chính là hai khó khăn lớn mà cơ quan phải giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức cho biết, sau khi sắp xếp, chất lượng chuyên môn được nâng lên, hoạt động của cơ quan vẫn thông suốt và bảo đảm các nhiệm vụ chính trị. Từ những kết quả này, đồng chí tin tưởng cơ quan sẽ tiếp tục phát triển, hướng tới trở thành một trong những cơ quan báo chí, truyền thông hàng đầu trong nước và khu vực.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông Tulayphet Phimmeuang, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lào, đánh giá cao những kinh nghiệm về hợp nhất, sắp xếp bộ máy, đổi mới quản lý và ứng dụng công nghệ mà phía Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chia sẻ.

“Đây cũng là những vấn đề mà báo chí Lào đang quan tâm trong quá trình đổi mới, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động”, ông Tulayphet Phimmeuang cho biết.

Ông Monthian Xayasith, Phó Trưởng phòng Báo chí, Ban Tuyên huấn tỉnh Champasak, cho biết Lào cũng đang sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, trong đó có các cơ quan báo chí. Vì vậy, ông đặc biệt quan tâm đến cách phân công nhiệm vụ, bố trí nhân lực và phối hợp giữa các bộ phận sau sáp nhập để nghiên cứu, vận dụng phù hợp với thực tế địa phương.

Đoàn báo chí Lào cũng quan tâm đến các định dạng nội dung mới để thu hút công chúng, cách ứng dụng AI trong điều hành, sản xuất và xử lý thông tin giả, xấu độc. Đại diện Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chia sẻ, AI hỗ trợ tốt việc sàng lọc, biên tập và điều chỉnh dung lượng văn bản. Đội ngũ làm báo tiếp tục học hỏi cách ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời phải nắm vững và làm chủ nội dung.

Thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả

Trong chương trình, Đoàn tham quan trường quay, phòng thu và các khu vực sản xuất truyền hình tại cơ sở ở Sa Đôi. Ông Monthian Xayasith đặc biệt ấn tượng với chương trình thông tin giao thông trực tiếp. “Việc kết nối hình ảnh thực tế từ hệ thống camera giao thông, cập nhật liên tục tình hình giao thông trên các tuyến đường để cung cấp thông tin kịp thời cho người dân là một cách làm rất thiết thực, sáng tạo và hiệu quả”, ông nhận xét.

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với Đoàn cán bộ báo chí và truyền thông Lào tại cơ sở Sa Đôi.

Theo ông Monthian Xayasith, lực lượng công an hiện chủ yếu đảm nhiệm việc theo dõi, quản lý và cung cấp thông tin giao thông tại Lào, trong khi các phương tiện truyền thông, đặc biệt là phát thanh, vẫn còn hạn chế trong việc cập nhật thông tin. Ông cho rằng các cơ quan chức năng và báo chí Lào có thể nghiên cứu cách làm của Hà Nội để nâng cao chất lượng thông tin phục vụ người dân.

Đoàn Lào lắng nghe chia sẻ.

Ông Khansay Heksombath, đại diện Thông tấn xã Lào (KPL), đánh giá cao tinh thần cởi mở, sẵn sàng chia sẻ của các đồng nghiệp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ông mong muốn vận dụng những kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm thu nhận được vào công việc, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan mình.

Đoàn Lào thăm phòng kỹ thuật trường quay S1.

Về hợp tác báo chí giữa hai nước, đồng chí Nguyễn Minh Đức nhắc lại kinh nghiệm phối hợp giữa Báo Hànộimới, Báo Kinh tế & Đô thị và báo chí Lào, trong đó có hình thức trao đổi phóng viên sang học hỏi và trực tiếp tham gia tác nghiệp.

Ông Tulayphet Phimmeuang cho biết, phía Lào mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác trên ba lĩnh vực. Trước hết, các cơ quan báo chí Việt Nam có thể phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Lào về báo chí đa phương tiện, sản xuất trên nền tảng số, quản trị tòa soạn và công nghệ mới.

Phía Lào cũng đề xuất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bố trí nhân lực và nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập. Cùng với đó, Đoàn mong muốn nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ để đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng thông tin.

Theo ông Tulayphet Phimmeuang, các đề xuất nhận được sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác cụ thể. “Điều quan trọng là phải chuyển những nội dung đã thống nhất thành kế hoạch triển khai có trọng tâm, có lộ trình và mang lại hiệu quả thực chất”, ông nhấn mạnh.