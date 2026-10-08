Hợp tác 'ba nhà' thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Sáng 8/10, tại TP Đà Nẵng, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin - Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Hợp tác ba nhà trong thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp bán dẫn và các tổ chức có liên quan.

Gỡ những điểm nghẽn trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển bán dẫn

Theo các đại biểu, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng còn nhiều điểm nghẽn. Hoạt động trong chuỗi giá trị hiện vẫn chủ yếu tập trung ở các khâu gia công, kiểm thử, đóng gói; sự liên kết giữa "ba nhà" còn chưa chặt chẽ.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Hải

Từ thực tế này, các vấn đề được đặt ra gồm nhu cầu của doanh nghiệp chưa được chuyển hóa đầy đủ thành bài toán đào tạo; các viện, trường còn thiếu môi trường thực hành sát với sản xuất; sinh viên thiếu kỹ năng đo kiểm vi mạch theo chuẩn công nghiệp; hệ thống phòng thí nghiệm còn phân tán, thiết bị trùng lặp, trong khi chi phí vận hành lớn.

Bên cạnh đó, cơ chế sử dụng tài sản, chia sẻ chi phí, sở hữu trí tuệ và lợi ích thương mại chưa rõ ràng. Đặc thù của ngành bán dẫn là vốn đầu tư lớn, chu kỳ phát triển dài và yêu cầu hợp tác quốc tế cao, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các bên.

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh vai trò của mô hình hợp tác “ba nhà”, trong đó Nhà nước xây dựng thể chế, hỗ trợ hạ tầng dùng chung và tháo gỡ vướng mắc; nhà trường, viện nghiên cứu đào tạo nhân lực, tạo ra tri thức và công nghệ; doanh nghiệp xác định bài toán sản phẩm, tham gia đầu tư và đưa kết quả ra thị trường.

Theo định hướng này, ba bên cần tham gia ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, thống nhất nguồn lực, thử nghiệm, đánh giá kết quả và quan trọng nhất là định hướng hợp tác theo bài toán sản phẩm có doanh nghiệp dẫn dắt, ưu tiên khai thác hạ tầng hiện có trước khi đầu tư mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Thanh Hải

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái bán dẫn

Từ góc nhìn địa phương, Đà Nẵng được đánh giá đang có những điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Thành phố đã thu hút được nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và bán dẫn, trong đó có các doanh nghiệp lớn như Marvell, FPT, SkyChip, CoAsia Semi. Cùng với đó, 6 trường đại học trên địa bàn thành phố có quy mô tuyển sinh ngành bán dẫn dự kiến hơn 1.000 sinh viên/năm.

Thành phố cũng đang triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển ngành bán dẫn, trong đó có chính sách hỗ trợ không gian làm việc, miễn phí tối đa 100 m² trong 3 năm tại Công viên Phần mềm số 2 và các ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp mới.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Hải

Đây được xem là nền tảng để Đà Nẵng tiếp tục thu hút doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và hình thành các chuỗi liên kết từ đào tạo, nghiên cứu đến sản xuất, kiểm thử và thương mại hóa sản phẩm bán dẫn.

Ở góc độ doanh nghiệp, các đại biểu cho rằng chương trình đào tạo cần bám sát hơn nhu cầu thực tế. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình xây dựng chương trình, đào tạo, nghiên cứu phát triển và tổ chức thực tập. Đồng thời, các cơ sở đào tạo cần từng bước hình thành mô hình đào tạo tinh gọn, chú trọng thực hành chuyên sâu như thiết kế, mô phỏng vi mạch, đo kiểm, phân tích lỗi và khai thác theo cơ chế dùng chung.

Hội thảo được kỳ vọng tạo bước chuyển từ hợp tác mang tính kết nối sang hợp tác có nhiệm vụ, có sản phẩm và có khả năng triển khai trong thực tiễn, qua đó, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.