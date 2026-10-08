Hợp tác ba nhà thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam

Những điểm nghẽn khiến liên kết ba nhà rời rạc

Ngày 8/10 tại Đà Nẵng, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn gọi chung là Trung tâm), Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Hợp tác ba nhà trong thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam”.

Hội thảo “Hợp tác ba nhà trong thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam” diễn ra tại Đà Nẵng ngày 8/10.

Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, trong khi ngành bán dẫn Việt Nam chủ yếu tham gia khâu lắp ráp, kiểm thử, đóng gói thì liên kết ba nhà (nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp) còn rời rạc. Nhiều điểm nghẽn gây nên sự rời rạc này đã được nhận diện.

Đó là nhu cầu của doanh nghiệp chưa được chuyển thành đề bài nghiên cứu và chuẩn đầu ra đào tạo. Viện, trường thiếu môi trường thực hành sát sản xuất, khó tiếp cận phần mềm thiết kế, chế tạo mẫu và kiểm thử. Sinh viên còn thiếu kỹ năng đo kiểm vi mạch theo chuẩn công nghiệp.

Phòng thí nghiệm phân tán, thiết bị trùng lặp, chi phí vận hành lớn nhưng chưa có cơ chế dùng chung; cơ chế sử dụng tài sản, chia sẻ chi phí, sở hữu trí tuệ và lợi ích thương mại chưa rõ ràng. Vốn lớn, chu kỳ dài và phụ thuộc đối tác quốc tế đòi hỏi lựa chọn dự án thận trọng.

Trước tình hình đó, theo Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT Nguyễn Khắc Lịch, hợp tác ba nhà là phương thức tổ chức để thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam theo Quyết định 1018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, nhà nước xây dựng thể chế, hỗ trợ hạ tầng dùng chung và tháo gỡ vướng mắc; nhà trường, viện nghiên cứu đào tạo nhân lực, tạo ra tri thức và công nghệ; doanh nghiệp xác định bài toán sản phẩm, tham gia đầu tư và đưa kết quả ra thị trường.

“Ba bên phải cùng tham gia từ khi xác định nhiệm vụ, thống nhất nguồn lực, đến thử nghiệm và đánh giá kết quả”, ông Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh. Theo ông, cơ quan quản lý cần định hướng hợp tác theo bài toán sản phẩm có doanh nghiệp dẫn dắt, ưu tiên khai thác hạ tầng hiện có trước khi đầu tư mới, gắn đào tạo với công việc thực tế và làm rõ ngay từ đầu cơ chế chia sẻ nguồn lực, rủi ro, lợi ích.

Ông Nguyễn Khắc Lịch cũng cho biết, Cục Công nghiệp CNTT đã tiếp nhận tài trợ công cụ thiết kế vi mạch (EDA), trong đó có 300 giấy phép đầy đủ tính năng từ Siemens, để cung cấp miễn phí cho các trường và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT Nguyễn Khắc Lịch phát biểu tại hội thảo.

Thống nhất cách phân vai

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng Lê Sơn Phong cho hay, từ đầu năm 2024 đến nay, số doanh nghiệp vi mạch trên địa bàn tăng từ 8 lên 26, trong đó có Marvell, FPT, SkyeChip, CoAsia Semi. Liên minh 6 trường đại học được hình thành với quy mô tuyển sinh ngành bán dẫn dự kiến vượt 1.000 sinh viên/năm.

Qua đó cho thấy, Đà Nẵng có các chính sách có thể tạo sức hút rõ rệt. Hiện thành phố đang triển khai cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội, hỗ trợ không gian làm việc miễn phí tối đa 100 m² trong 3 năm tại Công viên Phần mềm số 2 và ưu đãi thuế cho doanh nghiệp mới.

Từ nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp tham dự hội thảo đề xuất mô hình đầu tư tinh gọn với 4 phòng thực hành chuyên sâu (thiết kế, mô phỏng vi mạch; đo kiểm trên wafer/die; đóng gói; kiểm thử chức năng), khai thác theo cơ chế kép: Trong giờ hành chính phục vụ miễn phí đào tạo, nghiên cứu; ngoài giờ cung cấp dịch vụ đo kiểm, phân tích lỗi cho doanh nghiệp, nguồn thu dùng để tái đầu tư thiết bị.

Các cơ sở đào tạo tham dự hội thảo cũng đề xuất mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung. Trong đó, hạ tầng của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc là nút trung tâm, kết nối các trường, viện và doanh nghiệp, bao phủ chuỗi giá trị từ thiết kế, chế tạo, đo kiểm đến đóng gói, kiểm thử. Mạng lưới vận hành tự chủ, minh bạch, phấn đấu sau 10 năm tự bảo đảm 50% chi phí vận hành từ nguồn thu ngoài ngân sách.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, qua hội thảo xác định hiệu quả hợp tác ba nhà sẽ được đánh giá bằng nhiệm vụ có doanh nghiệp đồng hành, mức khai thác hạ tầng, mẫu thử được kiểm chứng và nhân lực đáp ứng công việc. Các bên hữu quan cũng thống nhất cách phân vai và xác định những việc có thể làm ngay, có đầu mối, có sản phẩm và có mốc kết quả trong năm 2027.

Lộ trình được xác định cụ thể: Hoàn thành danh sách đầu mối và bài toán ưu tiên, đồng thời rà soát hạ tầng nghiên cứu đào tạo trong năm 2026; xây dựng kế hoạch hành động năm 2027. Năm 2027 thí điểm kết nối tối thiểu ba cơ sở dịch vụ thiết kế, đo kiểm, kiểm thử, triển khai hai đến ba nhiệm vụ thí điểm, phấn đấu có ít nhất một mẫu thử được đo kiểm và đào tạo, bồi dưỡng khoảng 50 kỹ sư, giảng viên.