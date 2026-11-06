Hợp tác 'ba bên' đào tạo nhân lực công nghiệp số

Đại diện BCI và Học viện nghề nghiệp giao thông Sơn Đông trao đổi biên bản thuận hợp tác.

Ngày 6/11, đại diện Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCI) cho biết, BCI vừa ký biên bản ghi nhớ với Công ty Goertek và Học viện Nghề nghiệp Giao thông Sơn Đông (Trung Quốc) hướng tới đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp số chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn.

Ba bên cùng đồng hành trong đào tạo

Hoạt động hợp tác góp phần cụ thể hóa chủ trương hợp tác giữa chính quyền thành phố Bắc Ninh và tỉnh Sơn Đông trong đào tạo nhân lực kỹ thuật, đồng thời mở rộng kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước, đối tác quốc tế và doanh nghiệp.

Theo nội dung trao đổi, ba bên thống nhất phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu trong những lĩnh vực công nghệ mới như vi mạch bán dẫn, thị giác robot, trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các ngành chế tạo và bảo trì khuôn mẫu, tự động hóa, cơ điện tử.

Các chương trình được định hướng theo nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH KHKT Goertek Vina, bảo đảm nội dung đào tạo bám sát yêu cầu công việc và vị trí việc làm tại doanh nghiệp.

Đại diện Học viện Nghề nghiệp Giao thông Sơn Đông, Công ty Goertek và BCI (từ phải sang) ký kết hợp tác 3 bên trong đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp số.

Mô hình hợp tác xác định rõ vai trò của từng bên. BCI đảm nhiệm tổ chức đào tạo, phát triển chương trình và chuẩn bị nền tảng kỹ năng cho người học. Học viện Nghề nghiệp Giao thông Sơn Đông đóng góp kinh nghiệm chuyên môn, phương pháp giảng dạy và khả năng trao đổi công nghệ. Trong khi đó, Goertek cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực, tiêu chuẩn kỹ năng và yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất.

Sự phối hợp này hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo trong nhà trường với yêu cầu sử dụng lao động tại doanh nghiệp, giúp sinh viên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng sát với thực tiễn sản xuất.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh có hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, với thế mạnh đào tạo các ngành điện - điện tử, cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa và công nghệ sản xuất. Những năm qua, nhà trường chú trọng đổi mới chương trình, đầu tư thiết bị thực hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp.

Hiện BCI triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Đức ở ba ngành Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử và Cắt gọt kim loại. Sinh viên được tiếp cận các nội dung chuyên sâu về điều khiển tự động, robot công nghiệp, cảm biến thông minh, thị giác máy, thiết bị bán dẫn kết nối internet và ứng dụng AI.

Nhà trường cũng chú trọng tổ chức thực hành tại các trung tâm công nghệ cao và tạo điều kiện để sinh viên thực tập tại doanh nghiệp. Đây là cơ sở để người học nâng cao kỹ năng nghề, khả năng vận hành thiết bị và thích ứng với môi trường sản xuất công nghiệp.

Trong khi đó, Học viện Nghề nghiệp Giao thông Sơn Đông là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thế mạnh trong đào tạo nhân lực phục vụ lĩnh vực giao thông vận tải và công nghiệp kỹ thuật. Các nhóm ngành trọng điểm của học viện gồm công nghệ ô tô, cơ khí, xây dựng cầu đường, kỹ thuật cơ điện, logistics, hàng hải, công nghệ thông tin và giao thông đường sắt.

Đại biểu và doanh nghiệp Goertek tham quan phòng học, thực hành công nghệ số tại BCI.

Đặc biệt, học viện có kinh nghiệm triển khai mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, kết hợp kiến thức chuyên môn, thực hành nghề nghiệp và yêu cầu thực tế tại vị trí việc làm.

Dù có những lĩnh vực đào tạo đặc thù, hai trường có nhiều điểm tương đồng ở các ngành cơ khí, cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất. Đây là điều kiện thuận lợi để trao đổi chương trình, phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm tổ chức thực hành và phát triển đội ngũ giảng viên.

Gắn đào tạo với công nghệ mới và nhu cầu doanh nghiệp

Theo TS. Vũ Quang Khuê, Hiệu trưởng BCI, việc hợp tác với Học viện Nghề nghiệp Giao thông Sơn Đông và Goertek tạo thêm điều kiện để nhà trường phát triển chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, lấy thực hành làm trọng tâm và năng lực làm việc của người học làm kết quả đầu ra.

TS. Vũ Quang Khuê, Hiệu trưởng BCI chia sẻ tại chương trình.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình hợp tác là nghiên cứu triển khai đào tạo nâng cao trong các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực ngày càng lớn như vi mạch bán dẫn, thị giác robot và trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là những lĩnh vực đang được quan tâm trong quá trình phát triển công nghiệp điện tử và sản xuất công nghệ cao tại Bắc Ninh.

Thực tế, yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở số lượng lao động mà ngày càng chú trọng chất lượng, đặc biệt là kỹ năng vận hành thiết bị, khả năng làm chủ công nghệ, xử lý tình huống kỹ thuật và tác phong công nghiệp.

Vì vậy, việc đưa yêu cầu của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo có ý nghĩa quan trọng. Thay vì chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng nghề trong phạm vi nhà trường, sinh viên có cơ hội tiếp cận quy trình sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật và những yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm.

Sự tham gia trực tiếp của Goertek được kỳ vọng tạo cầu nối giữa hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất. Thông qua trao đổi về nhu cầu nhân lực và tiêu chuẩn kỹ năng, nhà trường có thêm cơ sở cập nhật nội dung đào tạo, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, giúp người học đáp ứng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh hợp tác chuyên môn, BCI và Học viện Nghề nghiệp Giao thông Sơn Đông cũng thống nhất thúc đẩy đào tạo tiếng Trung, giao lưu văn hóa, hoạt động tình nguyện và trao đổi kinh nghiệm học tập giữa sinh viên hai trường.

Hai bên đồng thời trao đổi về các mô hình đào tạo liên kết 1+1+1 và 2+0,5, nhằm tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường học tập quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ và khả năng thích ứng nghề nghiệp.

Việc kết hợp đào tạo chuyên môn với ngoại ngữ và trải nghiệm thực tế có thể giúp sinh viên có thêm lợi thế khi tham gia thị trường lao động, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, điện tử và cơ khí.

Đại biểu tham quan phòng học, thực hành công nghệ số tại BCI.

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện tử, bán dẫn và công nghệ cao, nhu cầu về lao động kỹ thuật có tay nghề, khả năng làm chủ thiết bị và thích ứng với công nghệ mới ngày càng tăng.

Hợp tác giữa BCI, Học viện Nghề nghiệp Giao thông Sơn Đông và Goertek mở ra hướng kết nối giữa đào tạo trong nước, kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp quốc tế và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và hội nhập quốc tế.