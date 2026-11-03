Hợp tác an ninh đóng vai trò trụ cột trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Chào mừng ngài Cố vấn và Đoàn đại biểu Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trải qua 54 năm hình thành và phát triển, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ luôn được duy trì ổn định, phát triển tích cực trên cơ sở tin cậy chính trị sâu sắc và sự tương đồng về lợi ích chiến lược. Đặc biệt, việc 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường với phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất” trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5-2026 là dấu mốc quan trọng, phản ánh tầm nhìn chiến lược chung và quyết tâm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội đàm

Chúc mừng Ấn Độ đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS vào tháng 9-2026 vừa qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Ấn Độ trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương tại khu vực và trên thế giới, cho biết Việt Nam đã chính thức tham gia đồng bảo trợ trụ cột “Nâng cao năng lực và chia sẻ nguồn lực” trong khuôn khổ sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, việc 2 nước tổ chức thành công Kỳ họp thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ vào tháng 9-2026 tại Thủ đô New Dehli đã góp phần cụ thể các thỏa thuận cấp cao, chuyển hóa các cam kết thành hoạt động hợp tác cụ thể trên thực tiễn, đồng thời nhấn mạnh trong tổng thể đó, hợp tác an ninh và thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng, góp phần đảm bảo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước. Theo đó, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn khu vực và thế giới; phối hợp tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng như Đối thoại chính sách mạng (tháng 1-2026), Tham vấn an ninh mạng lần thứ nhất (tháng 9-2026) và gần đây nhất là Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần 4 (ngày 16-10-2026). Tại các hội nghị, 2 bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ứng dụng các công nghệ mới nổi vào công tác an ninh, đưa ra sáng kiến tổ chức diễn đàn doanh nghiệp trong năm 2027 và nghiên cứu thành lập Nhóm công tác chung về chống khủng bố giữa hai nước. Bên cạnh đó, đã có nhiều cán bộ, học viên của Bộ Công an trúng tuyển các học bổng tiến sĩ, cử nhân về công nghệ thông tin, khoa học máy tính tại Ấn Độ, cùng nhiều cán bộ trúng tuyển các khóa đào tạo ngắn hạn do Ấn Độ tài trợ. Hai bên cũng đã tổ chức các buổi làm việc, trao đổi để nghiên cứu khả năng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phòng, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp an ninh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số…

Ngài Ajit Doval - Cố vấn An ninh quốc gia nước Cộng hòa Ấn Độ phát biểu tại hội đàm

Nâng cao chất lượng hoạt động trao đổi, hợp tác

Bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đánh giá cao các kết quả hợp tác thiết thực giữa 2 cơ quan thời gian qua, đặc biệt là những kết quả tích cực của Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần 4 được tổ chức tại New Dehli vừa qua. Ngài Cố vấn bày tỏ tin tưởng cuộc hội đàm là cơ hội quý báu để 2 bên thảo luận các biện pháp tiếp tục duy trì đà hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ vì lợi ích của nhân dân 2 nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, 2 bên thống nhất tiếp tục tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ thông qua việc tăng cường công tác trao đổi đoàn, đề xuất các sáng kiến nhằm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước; tiếp tục ủng hộ lập trường, quan điểm của nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các sáng kiến khu vực, toàn cầu về an ninh, thực thi pháp luật, ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả của Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần 4 vừa qua với nhiều chủ đề hợp tác toàn diện trên lĩnh vực an ninh, trật tự của 2 nước, trong đó đề nghị Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ phối hợp triển khai hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và xử lý các sự cố về an ninh mạng.

Bên cạnh đó, 2 cơ quan nhất trí nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trao đổi thông tin chiến lược, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về các vấn đề chính trị - chiến lược, các đánh giá, nhận định về môi trường an ninh khu vực và quốc tế, an ninh phi truyền thống có tác động, ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực, cũng như lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước; tiếp tục phát huy vai trò kênh chuyển tải thông điệp đặc thù, nhanh chóng, tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần củng cố, tăng cường lòng tin chính trị, phối hợp thống nhất lập trường liên quan đến các chủ đề và lĩnh vực chuyên sâu mà hai bên cùng quan tâm.

Các đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ tại hội đàm

Bộ Công an Việt Nam đề nghị Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, trong đó có dự thảo “Bản ghi nhớ về hợp tác về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ” và dự thảo “Thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Ấn Độ; nghiên cứu khả năng đàm phán, ký kết Hiệp định cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa chính phủ 2 nước và Hiệp định phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Ngoài ra, Bộ Công an Việt Nam đề nghị tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hỗ trợ đào tạo, tập huấn sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình, tài trợ cán bộ tham gia các khóa đào tạo giảng viên nguồn về gìn giữ hòa bình tại Ấn Độ, mong muốn phía Ấn Độ hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm xây dựng và vận hành Trung tâm Đào tạo Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an.

Với việc Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC vào năm 2027, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Ấn Độ tăng cường chia sẻ thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho hội nghị… Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng mời ngài Cố vấn và Đoàn đại biểu Hội đồng an ninh quốc gia Ấn Độ tham dự Hội nghị quốc tế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, dự kiến do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với UNODC và INTERPOL tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 7-2027.