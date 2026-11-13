Hợp tác '3 nhà' về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Từ bài toán đến thị trường

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng phát biểu khai mạc các phiên chuyên đề sáng 13/11. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Ngày 13/11, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề “Từ bài toán đến thị trường - Hợp tác "3 nhà" kiến tạo đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Hội nghị triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Thông báo số 510/TB-VPCP và Thông báo số 558/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao triển khai các giải pháp đổi mới mô hình liên kết “3 nhà” theo hướng: các bộ, cơ quan, doanh nghiệp chủ động đặt bài toán; viện nghiên cứu, trường đại học tổ chức nghiên cứu; Nhà nước kiến tạo, chia sẻ rủi ro và tham gia một phần ngân sách.

Mục tiêu của hội nghị là cụ thể hóa các giải pháp đổi mới mô hình liên kết “3 nhà”; hình thành danh mục bài toán đặt hàng, kết quả nghiên cứu có khả năng thương mại hóa và các thỏa thuận hợp tác cụ thể; nhận diện vướng mắc, đề xuất kiến nghị về cơ chế, chính sách, làm cơ sở để hai Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2026.

Phát biểu khai mạc các phiên chuyên đề sáng 13/11, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng cho biết, Thực tế đã có những mô hình hợp tác đem lại sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, từ thỏa thuận hợp tác đến hợp đồng nghiên cứu vẫn còn một khoảng cách.

“Các bên thường khó thống nhất hai việc: Ai đầu tư cho thử nghiệm và ai được quyền khai thác kết quả. Hiệu quả hợp tác cần được đánh giá qua bài toán đã giải quyết, nguồn lực đã huy động và sản phẩm được thị trường chấp nhận”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hưng, đơn vị sử dụng kết quả cùng đặt bài toán ngay từ đầu. Doanh nghiệp nêu yêu cầu thực tế, nhà trường đề xuất giải pháp, Nhà nước xác định khâu cần hỗ trợ. Khi thử nghiệm, ba bên cùng đối chiếu sản phẩm với yêu cầu ban đầu và thống nhất ai sẽ làm gì để đưa sản phẩm vào sử dụng.

Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tại 3 phiên chuyên đề diễn ra song song, do lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Quỹ NAFOSTED đồng chủ trì, có 30 tham luận được trình bày.

Các chuyên đề được lựa chọn theo tiêu chí có mô hình, cách làm cụ thể, kết quả đã được kiểm chứng và có khả năng nhân rộng. Tham luận của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ (Viettel, Viettel AI, BKAV, CMC, ONE SYSTEM GROUP, Lumi, Vietsol…), các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trên cả nước, tập trung vào các mô hình đặt hàng, đồng đầu tư, đồng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển doanh nghiệp khởi nguồn. Tại mỗi phiên đều có phần thảo luận, đối thoại giữa đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhà trường.

Chủ đề các phiên như sau: Phiên 1: Nhà nước đặt hàng - Tập đoàn dẫn dắt - Đại học đồng hành: giải quyết bài toán lớn quốc gia, làm chủ công nghệ chiến lược; Phiên 2: Doanh nghiệp, địa phương đặt hàng, đồng tài trợ, đồng nghiên cứu với nhà trường: đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; Phiên 3: Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp khởi nguồn từ đại học: khơi thông thị trường khoa học và công nghệ.

Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại Hội nghị sáng 13/11. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đề nghị tập trung vào các nội dung, ở phiên thứ nhất, xác định những bài toán lớn về công nghệ chiến lược cần Nhà nước đặt hàng. Với từng bài toán, cần làm rõ tập đoàn nào có thể dẫn dắt, viện hoặc trường nào có thể đảm nhận phần nghiên cứu, Nhà nước cần hỗ trợ ở khâu nào và các bên chia sẻ rủi ro ra sao;

Phiên thứ hai, doanh nghiệp và địa phương nêu nhu cầu về đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Từ các bài toán của bệnh viện hay ngành thủy sản trong tham luận sáng nay, đề nghị làm rõ cách doanh nghiệp và nhà trường cùng nghiên cứu, cùng tài trợ, tổ chức thử nghiệm và tiếp nhận kết quả;

Phiên thứ ba, lựa chọn những kết quả nghiên cứu có triển vọng thương mại hóa. Với mỗi kết quả, cần chỉ ra bước tiếp theo để đưa sản phẩm ra thị trường. Nếu vướng ở khâu định giá công nghệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ hay thành lập doanh nghiệp khởi nguồn từ đại học, xin nêu rõ quy định cần tháo gỡ và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, phiên toàn thể do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì; cùng dự có Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, đại diện một số địa phương cùng khoảng 300 đại biểu từ các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức trung gian, các nhà khoa học, chuyên gia,...

Trong khuôn khổ hội nghị, Triển lãm “Sản phẩm công nghệ hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” giới thiệu các sản phẩm, giải pháp tiêu biểu hình thành từ hợp tác giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Điểm nhấn của hội nghị là công bố 7 cam kết hợp tác thực hiện chương trình khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, với sự tham gia của 6 cơ sở giáo dục đại học và 15 doanh nghiệp, hợp tác xã. Các chương trình tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên như: Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý nông nghiệp, thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long; công nghệ lõi đường sắt đô thị; vật liệu nano cho cảm biến thông minh và linh kiện bán dẫn; AIoT trong nuôi trồng thủy sản; vật liệu nano đa chức năng phục vụ nông nghiệp xanh; UAV thông minh phục vụ kinh tế tầm thấp; trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính cho sản xuất thông minh.

Kết quả hội nghị, gồm danh mục bài toán đề xuất đặt hàng, các mô hình hợp tác hiệu quả và các kiến nghị về cơ chế đặt hàng, tài chính, chia sẻ rủi ro, thương mại hóa kết quả nghiên cứu sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, góp phần đưa hợp tác “3 nhà” đi vào thực chất.