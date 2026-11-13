Hợp tác “3 Nhà” – Đưa tri thức vào giải quyết những bài toán phát triển
Sáng 13/11, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề “Từ bài toán đến thị trường - Hợp tác 3 Nhà kiến tạo đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hop-tac-3-nha-dua-tri-thuc-vao-giai-quyet-nhung-bai-toan-phat-trien-24626111323342698.htm