Hợp tác “3 Nhà” – Đưa tri thức vào giải quyết những bài toán phát triển

Một phần mềm phát hiện AI từng đánh giá truyện ngắn đoạt giải Caine của nhà văn Zimbabwe Simbarashe Kundizeza gần như hoàn toàn do máy tạo ra. Tuy nhiên, cuộc điều tra kéo dài một tháng đã bác bỏ kết luận này, đặt ra nghi vấn về độ tin cậy của công cụ AI trong xác định quyền tác giả.