Hộp số sàn bị khai tử trên xe hiệu năng cao BMW M?

BMW là một trong số ít thương hiệu vẫn duy trì hộp số sàn trên các mẫu xe hiệu năng cao như M2, M3 và M4. Tuy nhiên, tương lai của loại hộp số này ngày càng bất định do những giới hạn kỹ thuật, nhu cầu thị trường suy giảm và sự thiếu mặn mà của các nhà cung cấp.

BMW gặp khó khăn gì với hộp số sàn?

Mới đây, Giám đốc BMW M Frank van Meel tiết lộ thêm một trở ngại lớn: sự phổ biến của hệ thống mild-hybrid (MHEV) 48V. Công nghệ này sử dụng pin dung lượng nhỏ và motor điện để hỗ trợ động cơ đốt trong, giúp giảm độ trễ tăng áp, cải thiện phản ứng chân ga, nâng cao hiệu quả nhiên liệu và khiến hệ thống tự động tắt, khởi động động cơ hoạt động mượt mà hơn.

Tương lai của hộp số sàn trên các dòng xe hiệu năng cao BMW M ngày càng bất định do những giới hạn kỹ thuật, nhu cầu thị trường suy giảm và sự thiếu mặn mà của các nhà cung cấp.

Tuy nhiên, việc tích hợp hệ thống này khiến quá trình phát triển trở nên phức tạp. Trả lời BMW Blog về khả năng tiếp tục duy trì hộp số sàn, ông Frank van Meel thừa nhận đây sẽ là một thách thức lớn, đồng thời cho biết hệ thống MHEV không phù hợp với hộp số sàn.

Nguyên nhân nằm ở khả năng phối hợp giữa hệ truyền động và các bộ điều khiển điện tử. Với hộp số tự động, máy tính có thể kiểm soát chính xác thời điểm chuyển số, đồng bộ hoạt động của động cơ và motor điện để ưu tiên hiệu suất hoặc tiết kiệm nhiên liệu. Thao tác chuyển số trên hộp số sàn phụ thuộc vào người lái, khiến thời điểm vận hành khó dự đoán và việc phối hợp với hệ thống MHEV trở nên phức tạp hơn.

Tương lai bất định của hộp số sàn trên BMW M

Hộp số sàn đã bị giới hạn trên dòng BMW M. Động cơ 6 xy-lanh S58 có mô-men xoắn quá lớn ở cấu hình công suất cao nhất để kết hợp với hộp số sàn theo giới hạn kỹ thuật hiện tại. Vì vậy, các phiên bản M3 Competition và M4 Competition không có tùy chọn hộp số sàn. BMW M2 xDrive và M2 CS cũng chỉ được trang bị hộp số tự động 8 cấp, cho thấy phạm vi lựa chọn hộp số sàn trong danh mục xe hiệu năng cao của hãng ngày càng thu hẹp.

Do công suất đầu ra quá lớn, các phiên bản M3 Competition, M4 Competition, BMW M2 xDrive và M2 CS không có tùy chọn hộp số sàn. Tuy nhiên, BMW chưa xác nhận sẽ loại bỏ hộp số sàn trên thế hệ M3 mới.

Mối lo lớn nhất hiện nay là BMW M3 thế hệ tiếp theo, mang mã G84 và dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2028. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ sử dụng hệ thống MHEV, khiến khả năng xuất hiện phiên bản số sàn trở nên không chắc chắn.

BMW chưa xác nhận sẽ loại bỏ hộp số sàn trên thế hệ M3 mới. Hãng vẫn có thể tìm ra giải pháp kết hợp hệ thống 48V với hộp số sàn, nhưng những khó khăn kỹ thuật được ông van Meel đề cập cho thấy phương án này không dễ thực hiện.

Khách hàng vẫn ưu chuộng hộp số sàn

Dù không còn phổ biến như trước, công nghệ này vẫn có sức hút đáng kể với khách hàng yêu thích trải nghiệm lái thể thao. BMW M3 CS Handschalter đã bán hết chỉ sau khoảng một tuần, trong khi gần một nửa khách hàng mua BMW M2 tại Mỹ lựa chọn hộp số sàn.

Dù không còn phổ biến như trước, công nghệ này vẫn có sức hút đáng kể với khách hàng yêu thích trải nghiệm lái thể thao. Những mẫu BMW M còn được trang bị hộp số sàn thuộc vào top những sản phẩm bán chạy tại nhiều thị trường.

Những con số này cho thấy vẫn có nhu cầu thực tế đối với các mẫu xe mang lại cảm giác lái trực tiếp. Tuy nhiên, duy trì hộp số sàn không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu khách hàng mà còn đòi hỏi khoản đầu tư phát triển tương xứng.

Nếu muốn tiếp tục cung cấp hộp số sàn trên thế hệ xe M tiếp theo, BMW phải tìm ra giải pháp kỹ thuật khả thi để kết hợp loại hộp số này với các hệ thống truyền động mới. Chi phí phát triển có thể trở nên quá cao so với doanh số dự kiến. Số lượng nhà cung cấp sẵn sàng hỗ trợ hộp số sàn cũng ngày càng giảm, tạo thêm áp lực cho hãng xe Đức.

BMW chưa công bố thời điểm khai tử hộp số sàn, nhưng nếu không tìm được giải pháp cho thế hệ M3 G84, hãng có thể sẽ khai tử công nghệ này trên các dòng sản phẩm trong tương lai.

Trong bối cảnh điện hóa ngày càng phổ biến, những khách hàng muốn sở hữu M2, M3 hoặc M4 số sàn có thể cần cân nhắc sớm. BMW chưa công bố thời điểm khai tử hộp số sàn, nhưng nếu không tìm được giải pháp cho thế hệ M3 G84, những mẫu xe hiện tại có thể trở thành một trong những đại diện cuối cùng cho trải nghiệm lái thể thao truyền thống của thương hiệu.