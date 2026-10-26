Họp rà soát, triển khai công tác chuẩn bị Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo phương án, buổi lễ dự kiến diễn ra từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 10/11/2026, với các nội dung chính gồm: chương trình văn nghệ chào mừng; phát biểu của đại diện lãnh đạo hai bên; nghi thức công bố nâng cấp cặp cửa khẩu và hoạt động thông xe, đón những đoàn khách đầu tiên xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế tại khu vực cầu Hữu nghị Việt – Trung.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tiến độ triển khai chuẩn bị lễ công bố.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ triển khai chuẩn bị lễ công bố.

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao, đồng thời rà soát, thống nhất phương án tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ buổi lễ. Công tác chuẩn bị được tập trung vào việc bảo đảm các điều kiện tổ chức, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và nước bạn Trung Quốc, góp phần để sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Việc nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân giữa tỉnh Lai Châu (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Qua đó, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế đối ngoại, phát huy tiềm năng kinh tế cửa khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.