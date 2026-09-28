Họp phụ huynh không thể 'giờ cao su'

Với quan điểm rõ ràng như vậy, việc Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (Đắk Lắk) chủ động, kiên quyết đóng cổng trường sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu cuộc họp phụ huynh là cần thiết. Cho dù một bộ phận phụ huynh cảm thấy khó chịu khi không được vào trường và phải lặng lẽ ra về, nhưng đây là bài học cảnh tỉnh chung cho nhiều bậc cha mẹ vẫn có tác phong lề mề, chậm chạp và không chịu chấm dứt thói “giờ cao su” khi tham gia các hoạt động chung của trường lớp.

Hình ảnh phụ huynh đứng ngoài cổng trường vì đi họp muộn tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (Đắk Lắk). Ảnh: tienphong.vn

Người viết bài này đã nhiều lần đi họp phụ huynh cho con từ lớp 1 đến lớp 12. Hầu như lần nào cũng vậy, không một buổi họp phụ huynh nào là không có một số ông bố, bà mẹ đến muộn từ dăm bảy đến hàng chục phút. Những người lững thững đến muộn không chỉ gây phiền hà cho cả tập thể phụ huynh đang ngồi họp trong phòng, mà còn ảnh hưởng đến không khí nghiêm túc và quá trình chủ trì chương trình, nội dung họp của giáo viên chủ nhiệm.

Điều đáng suy nghĩ là, trong khi các bậc phụ huynh luôn giáo dục, dạy dỗ và mong muốn con em mình có tác phong nhanh nhẹn, đức tính gọn gàng, ngăn nắp, ý thức tuân thủ nền nếp kỷ luật thời gian, nhưng chính bản thân họ lại thiếu tôn trọng văn hóa giờ giấc của nhà trường, lớp học. Khi “nói không đi đôi với làm” như vậy thì tấm gương cha mẹ liệu có tác động tích cực, thuận chiều, hiệu quả đến nhận thức, tình cảm, hành vi của con em mình?

Bấy lâu nay, chúng ta nói nhiều đến phương châm gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục. Để phương châm này không dừng lại ở câu nói cửa miệng, mỗi bậc phụ huynh không chỉ có trách nhiệm làm gương cho con em về tác phong, đạo đức, lối sống, ứng xử, mà còn phải đề cao tinh thần, ý thức tôn trọng những chuẩn mực, quy tắc chung của trường lớp nơi con em mình học tập. Ngoài việc chỉ bảo, yêu cầu, giáo dục con em tự giác chấp hành nghiêm kỷ cương, nền nếp của trường lớp, các bậc phụ huynh cũng nên/cần có thái độ ứng xử đúng mực, hợp tác tích cực với nhà trường, thầy cô giáo để cùng nhau góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh.