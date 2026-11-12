Hợp pháp hóa truy xuất nguồn gốc thực phẩm thông qua 'Cuốn sổ tay ghi chép'

Cơ quan chức năng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: KHÁNH TRẦN).

Trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang được trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI để các đại biểu thảo luận, góp ý, có những quy định hết sức phù hợp, linh động với thực tiễn và tập quán kinh doanh của nhóm đặc thù này.

Theo đó, thay vì ép buộc những người bán xôi, bán bánh mì, xe đẩy, bán phở gánh rong phải có hệ thống hóa đơn đỏ điện tử, một điều gần như bất khả thi, dự thảo Luật quy định người kinh doanh thức ăn đường phố và nhỏ lẻ có trách nhiệm lưu giữ thông tin về nguồn gốc nguyên liệu bằng hóa đơn, chứng từ, "sổ ghi chép" hoặc bất kỳ hình thức phù hợp nào khác.

Nâng cao trách nhiệm người buôn bán nhỏ, lẻ về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. (Ảnh minh họa)

Việc luật hóa giá trị của "cuốn sổ ghi chép" tay mua bán hàng ngày là sự thấu hiểu sâu sắc tập quán buôn bán của người dân, là thói quen của hầu hết các tiểu thương nhỏ lẻ. Điều này giúp cơ quan chức năng vẫn có thể truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố ngộ độc, đồng thời buộc người bán phải tự nâng cao ý thức, tránh xa các nguồn thực phẩm ôi thiu, nguyên liệu trôi nổi rẻ tiền, không rõ nguồn gốc.

Đáng mừng, việc điều chỉnh quy định bảo đảm an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ tại Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) là một minh chứng sống động cho tư duy lập pháp lấy con người làm trung tâm. Bằng cách thiết kế một cơ chế quản lý "thấu tình đạt lý", phù hợp với văn hóa và phong tục tập quán từ lâu của người Việt, gạt bỏ thủ tục rườm rà, tập trung vào hậu kiểm thực chất và thói quen vệ sinh.

Dự thảo Luật sửa đổi lần này không chỉ dựng lên một lá chắn bảo vệ sức khỏe cho hàng chục triệu thực khách mỗi ngày, mà còn góp phần thu hút khách du lịch đến Việt Nam, trân trọng và bảo vệ sinh kế lương thiện của những người lao động nghèo trên khắp các nẻo đường đất nước.