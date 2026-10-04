Hợp nhất quy định về tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh

Văn bản tập hợp các quy định về điều kiện, hình thức tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh của cơ sở huy động; chức năng, nhiệm vụ, thành phần và hạt nhân của tổ hợp công nghiệp quốc phòng; chính sách của Nhà nước đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng; xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến việc tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh của cơ sở huy động, hoạt động của tổ hợp công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Công nhân Phân xưởng nhiệt, Nhà máy Z111 chuẩn bị khuôn gốm đúc các chi tiết sản phẩm quốc phòng. Ảnh: LA SỰ

Riêng Chương II của Nghị định không áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức ngoài lực lượng vũ trang và doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý nếu không thuộc trường hợp được huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 5 Điều 2 của Luật.

Nghị định được hợp nhất có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.