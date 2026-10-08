Hợp nhất quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên

Văn bản hợp nhất số 81/2026/VBHN-TT-BCT được Bộ Công Thương ban hành ngày 14/9/2026 hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên, mã số QCVN 03:2020/BCT.

Ngày 14/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 81/2026/VBHN-TT-BCT, hợp nhất Thông tư số 33/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên và Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 03:2020/BCT về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên.

Quy chuẩn được hợp nhất có ký hiệu QCVN 03:2020/BCT, với tên “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên”.

Theo văn bản, Quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên, có mã HS 3602.00.00. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 1_VBHN-BCT_2026_81

Quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm

QCVN 03:2020/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên. Trong đó, các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định tại Bảng 1 của Quy chuẩn, gồm khối lượng riêng, tốc độ nổ, khả năng sinh công bằng con lắc xạ (so sánh với TNT tiêu chuẩn), độ nén trụ chì, khoảng cách truyền nổ và độ nhạy kích nổ.

Theo Bảng 1, chỉ tiêu khối lượng riêng của sản phẩm nằm trong khoảng từ 1,20 đến 1,35 g/cm³; tốc độ nổ từ 5.500 m/s trở lên; khả năng sinh công bằng con lắc xạ từ 115% trở lên; độ nén trụ chì từ 16 mm trở lên; khoảng cách truyền nổ từ 4 cm trở lên. Quy chuẩn cũng quy định yêu cầu về độ nhạy kích nổ đối với sản phẩm.

Quy chuẩn đồng thời quy định phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật, bao gồm việc xác định khối lượng riêng, khả năng sinh công, độ nén trụ chì, khoảng cách truyền nổ, khả năng chịu nước và các chỉ tiêu liên quan khác.

Việc thử nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được viện dẫn trong Quy chuẩn. Danh mục tài liệu viện dẫn gồm các tiêu chuẩn liên quan đến xác định khối lượng riêng, khả năng sinh công bằng con lắc xạ, vật liệu nổ công nghiệp và các phương pháp thử tương ứng.

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm

Một nội dung quan trọng của QCVN 03:2020/BCT là quy định về quản lý đối với thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên.

Theo Quy chuẩn, sản phẩm phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Điều 5 của Quy chuẩn kỹ thuật này. Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định có liên quan được dẫn chiếu trong Quy chuẩn.

Quy chuẩn quy định việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm thông qua các hình thức được nêu tại văn bản, đồng thời quy định về tần suất giám sát. Đối với trường hợp chứng nhận hợp quy theo phương thức 5, việc giám sát được thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn.

Bên cạnh đó, việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý

Quy chuẩn quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên.

Theo đó, tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu được quy định trong Quy chuẩn và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với tổ chức sản xuất, nhập khẩu, Quy chuẩn quy định trách nhiệm bảo đảm sản phẩm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương thực hiện các nhiệm vụ quản lý theo quy định.

Theo Văn bản hợp nhất, QCVN 03:2020/BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021. Trong quá trình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật, trường hợp tổ chức, cá nhân có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương để được xem xét, giải quyết.