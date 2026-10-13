Hợp nhất quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 92/2026/VBHN-TT-BCT, hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL). Ảnh minh họa.

Văn bản hợp nhất số 92/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất quy định tại Thông tư số 21/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-8:2022/BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL), cùng các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026.

Quy định chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp thử

Quy chuẩn QCVN 12-8:2022/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL), đồng thời quy định phương pháp thử để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật.

Các nội dung kỹ thuật bao gồm chỉ tiêu về cường độ nổ, đường kính ngoài của dây dẫn nổ, độ bền kéo đứt của dây dẫn nổ, đường kính ngoài của kíp, chiều dài dây dẫn nổ và thời gian giữ chậm. Quy chuẩn quy định các yêu cầu tương ứng đối với từng chỉ tiêu và phương pháp xác định, đánh giá kết quả.

Bên cạnh đó, quy chuẩn quy định yêu cầu về bao gói và bảo quản sản phẩm. Kíp khởi nổ phi điện phải được bao gói, bảo quản theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT và các quy định của pháp luật hiện hành về bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Đối với hoạt động thử nghiệm, quy chuẩn quy định yêu cầu về thiết bị, dụng cụ và trình tự thử nghiệm đối với từng chỉ tiêu. Việc thử nghiệm, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp phải tuân thủ các quy định về an toàn có liên quan. Phương tiện đo phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường và duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường trong thời gian sử dụng.

Tăng cường quản lý chất lượng và công bố hợp quy

Theo quy chuẩn, kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) phải được công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật trước khi lưu thông trên thị trường.

Việc công bố hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu được thực hiện theo các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được viện dẫn trong văn bản.

Quy chuẩn quy định việc chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước theo phương thức 5 hoặc phương thức 7, phù hợp với quy định tại Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đối với phương thức 5, trong thời gian giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực, sản phẩm phải được đánh giá giám sát thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý. Mẫu giám sát có thể được lấy tại nơi sản xuất, trên thị trường hoặc tại cả hai địa điểm.

Thời điểm đánh giá giám sát lần đầu không vượt quá 12 tháng kể từ thời điểm giấy chứng nhận bắt đầu có hiệu lực. Các lần đánh giá giám sát tiếp theo không vượt quá 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt đánh giá giám sát trước đó.

Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý

Quy chuẩn yêu cầu tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) tuân thủ các quy định kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định về công bố hợp quy và các yêu cầu quản lý chất lượng theo quy định.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thủ tục công bố hợp quy và kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-8:2022/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Theo nội dung được ghi tại văn bản hợp nhất, các sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

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