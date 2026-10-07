Hợp nhất quy chuẩn thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên

Ngày 14/9/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài ký xác thực Văn bản hợp nhất số 81/2026/VBHN-TT-BCT. Văn bản hợp nhất Thông tư số 33/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên, ký hiệu QCVN 03:2020/BCT, với Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 ban hành các sửa đổi QCVN về vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Quy chuẩn quy định chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp thử đối với thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên có mã HS 3602.00.00. Phần chỉ tiêu kỹ thuật không thuộc phạm vi sửa đổi. Theo đó, thuốc nổ có khối lượng riêng từ 1,20 đến 1,35 g/cm3, tốc độ nổ không nhỏ hơn 5.500 m/s và thời gian chịu nước không nhỏ hơn 12 giờ.

Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên phải công bố hợp quy trước khi lưu thông.

Nội dung sửa đổi tập trung vào quản lý chất lượng, sản phẩm phải công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường. Việc ghi nhãn thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ. Sản phẩm sản xuất trong nước công bố hợp quy theo điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Sản phẩm nhập khẩu công bố hợp quy theo khoản 2 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 78/2025/QH15.

Chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 5 hoặc phương thức 7, quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quy chuẩn bổ sung quy định về tần suất giám sát. Với phương thức 5, lần đánh giá giám sát đầu tiên không quá 12 tháng, tính từ khi giấy chứng nhận bắt đầu có hiệu lực. Các lần tiếp theo không quá 24 tháng/lần, tính từ ngày kết thúc lần đánh giá giám sát trước.

Tổ chức sản xuất, nhập khẩu phải đăng ký bản công bố hợp quy theo khoản 2 Điều 37 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ.

Xem chi tiết văn bản tại đây.