Hợp nhất quy chuẩn thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ

Ngày 14/9/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài ký xác thực Văn bản hợp nhất số 84/2026/VBHN-TT-BCT. Văn bản hợp nhất Thông tư số 36/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ, ký hiệu QCVN 06:2020/BCT, với Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 ban hành các sửa đổi QCVN về vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Phần chỉ tiêu kỹ thuật không thuộc phạm vi sửa đổi. Thuốc nổ có khối lượng riêng từ 1,05 đến 1,25 g/cm3 và tốc độ nổ không nhỏ hơn 3.800 m/s. Thuốc nổ phải qua 10 lần nổ không gây cháy, nổ khí mê tan, theo Phương pháp A của TCVN 6570:2005. Lượng khí độc sinh ra khi nổ, quy ra khí CO, không quá 150 lít/kg.

Bảo đảm an toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các mỏ hầm lò.

Nội dung sửa đổi tập trung vào quản lý chất lượng. Sản phẩm phải công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường. Việc ghi nhãn thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ.

Chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu thực hiện theo phương thức 5 hoặc phương thức 7, quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Với phương thức 5, lần đánh giá giám sát đầu tiên không quá 12 tháng, tính từ khi giấy chứng nhận bắt đầu có hiệu lực. Các lần tiếp theo không quá 24 tháng/lần, tính từ ngày kết thúc lần đánh giá giám sát trước.

Tổ chức sản xuất, nhập khẩu phải đăng ký bản công bố hợp quy theo khoản 2 Điều 37 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ. Các quy định sửa đổi về quản lý và trách nhiệm đã được đính chính tại khoản 22 Điều 1 Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương. Phần đính chính có hiệu lực từ ngày 14/9/2026.

Xem chi tiết văn bản tại đây.