Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 80/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động

Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản hợp nhất số 80/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026, hợp nhất Thông tư số 18/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động và các sửa đổi được ban hành kèm theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026.

Quy chuẩn được hợp nhất có mã số QCVN 01:2014/BCT, quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị di động dùng để sản xuất thuốc nổ công nghiệp và các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất bằng loại thiết bị này.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng thiết bị di động để sản xuất thuốc nổ công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị sản xuất thuốc nổ công nghiệp

QCVN 01:2014/BCT quy định các yêu cầu đối với phương tiện, vật liệu chế tạo thiết bị, hệ thống máy bơm, vít tải và thùng chứa nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động.

Đối với ô tô lắp đặt thiết bị sản xuất thuốc nổ công nghiệp, phương tiện phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Thiết bị được lắp đặt trên phương tiện phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tương ứng, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Quy chuẩn cũng quy định yêu cầu đối với vật liệu chế tạo thiết bị, hệ thống máy bơm và vít tải, thùng chứa nguyên liệu. Các yêu cầu này nhằm bảo đảm sự phù hợp của vật liệu với nguyên liệu sử dụng, tính an toàn của thiết bị và khả năng đáp ứng yêu cầu trong quá trình vận hành.

Đối với thùng chứa nguyên liệu, Quy chuẩn quy định các yêu cầu về kết cấu, vật liệu chế tạo, hệ thống van, khả năng bảo vệ và liên kết với phương tiện. Việc thiết kế, lắp đặt phải đáp ứng các quy định liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm và bảo đảm an toàn khi phương tiện tham gia giao thông.

Quy định về an toàn trong quá trình sản xuất

Một nội dung trọng tâm của QCVN 01:2014/BCT là các yêu cầu bảo đảm an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động.

Theo Quy chuẩn, phương tiện sử dụng để lắp đặt thiết bị sản xuất thuốc nổ công nghiệp phải có biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp theo quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Việc sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động phải tuân thủ phạm vi, địa điểm được quy định trong giấy phép sản xuất, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Trên mỗi thiết bị phải có hướng dẫn vận hành, quy trình sản xuất đã được phê duyệt và các biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp theo quy định.

Về quy định việc bảo quản hàng nguy hiểm trên thiết bị sản xuất thuốc nổ công nghiệp, các nguyên liệu phải được bảo quản trong các thùng, khoang riêng biệt, bảo đảm an toàn và ngăn ngừa việc trộn lẫn trước khi sản xuất. Đối với kíp nổ và các loại thuốc nổ công nghiệp khác được vận chuyển trên thiết bị để phục vụ thi công nạp nổ, việc bảo quản phải tuân thủ quy định tương ứng.

Về phòng cháy, chữa cháy, thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp phải được trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn. Các bình chữa cháy phải được bố trí tại vị trí thuận tiện cho việc sử dụng trong điều kiện vận hành bình thường và được kiểm định theo quy định của pháp luật.

Người tham gia vận hành thiết bị phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật an toàn và phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Trong quá trình vận hành, các yêu cầu về kiểm tra tình trạng phương tiện, thiết bị, hiệu chuẩn thiết bị đo và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân phải được thực hiện theo Quy chuẩn.

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm

Theo nội dung được hợp nhất, sản phẩm thuốc nổ công nghiệp được sản xuất bằng thiết bị di động phải được công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thực hiện ghi nhãn theo quy định.

Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

Đối với chứng nhận hợp quy, Quy chuẩn quy định việc áp dụng phương thức 5 hoặc phương thức 7 theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đối với trường hợp chứng nhận hợp quy theo phương thức 5, hoạt động giám sát được thực hiện thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý. Mẫu thử nghiệm giám sát có thể được lấy tại nơi sản xuất, trên thị trường hoặc tại cả hai địa điểm.

Theo quy định tại Điều 16 của Quy chuẩn, thời điểm đánh giá giám sát lần đầu không vượt quá 12 tháng kể từ thời điểm bắt đầu hiệu lực của giấy chứng nhận; thời điểm đánh giá giám sát lần tiếp theo không vượt quá 24 tháng kể từ ngày kết thúc lần đánh giá giám sát trước đó.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân liên quan

QCVN 01:2014/BCT quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và quản lý chất lượng.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp tại địa phương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục công bố hợp quy và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn trên địa bàn.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng thiết bị di động để sản xuất thuốc nổ công nghiệp có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu tương ứng được quy định trong Quy chuẩn và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo nội dung Văn bản hợp nhất số 80/2026/VBHN-TT-BCT, các sửa đổi đối với QCVN 01:2014/BCT theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2026. Xem chi tiết tại đây