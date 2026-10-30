Hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Văn bản hợp nhất số 126/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 03:2019/BCT. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 38/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò; Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định của các thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; và Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đính chính một số điều của Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026.

Theo QCVN 03:2019/BCT, quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò có khí cháy, nổ và bụi nổ. Quy chuẩn không áp dụng đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò có công suất danh định nhỏ hơn hoặc bằng 50 kVA; trạm biến áp không phòng nổ và biến áp dầu. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò trên lãnh thổ Việt Nam.

Về yêu cầu kỹ thuật an toàn, quy chuẩn đề cập đến các yêu cầu chung, yêu cầu đối với vỏ phòng nổ, máy biến áp điện lực phòng nổ, cụm đóng - cắt và điều khiển cao áp phòng nổ, cụm đóng - cắt và điều khiển hạ áp phòng nổ. Các nội dung kỹ thuật tập trung vào kết cấu, mối ghép phòng nổ, cáp điện và đầu cáp, khe hở và khoảng cách cách điện, vật liệu chế tạo, hệ thống bảo vệ và các thông số vận hành. Trong đó, các bộ phận của trạm biến áp phải đáp ứng yêu cầu về độ bền, khả năng cách điện và kết cấu phòng nổ theo quy định của quy chuẩn.

Bên cạnh yêu cầu đối với thiết bị, quy chuẩn quy định về hợp quy, ghi nhãn và hồ sơ quản lý trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò. Hồ sơ kỹ thuật phải có đầy đủ tài liệu của nhà chế tạo; trường hợp tài liệu kỹ thuật không phải bằng tiếng Việt cần có bản dịch tiếng Việt được công chứng. Hồ sơ quản lý trong quá trình đưa thiết bị vào sử dụng gồm thiết kế lựa chọn trạm biến áp, thiết kế thi công, hồ sơ nghiệm thu sau lắp đặt, hồ sơ hoàn công, hồ sơ kiểm định và quy trình vận hành.

Công tác kiểm tra trong quá trình vận hành cũng được quy định cụ thể với các nội dung kiểm tra hằng ca, hằng tuần, hằng quý và hằng năm. Nội dung kiểm tra bao gồm vị trí, lắp đặt, tình trạng bên ngoài, hệ thống tiếp đất, thông số vận hành, cơ cấu liên động, các mối ghép phòng nổ, cáp điện và hệ thống bảo vệ. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ theo dõi; trường hợp phát hiện máy không bảo đảm an toàn, người vận hành phải dừng hoạt động và báo cáo người có trách nhiệm để xử lý.

Ngoài ra, QCVN 03:2019/BCT quy định về thử nghiệm, kiểm định, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy chuẩn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

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