Hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương tạo biên

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 100/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ nhũ tương tạo biên dùng cho lộ thiên và mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ, ký hiệu QCVN 12-16:2023/BCT. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất số 100/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 hệ thống hóa các quy định tại Thông tư số 28/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương tạo biên dùng cho lộ thiên và mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ. Văn bản đồng thời cập nhật nội dung sửa đổi tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 và nội dung đính chính tại Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026.

QCVN 12-16:2023/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và quy định quản lý đối với thuốc nổ nhũ tương tạo biên sử dụng cho lộ thiên và mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ. Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng thuốc nổ nhũ tương tạo biên và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn quy định các chỉ tiêu như khối lượng riêng, tốc độ nổ, khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật, khoảng cách truyền nổ, đường kính tới hạn, độ nén trụ chì, thời gian chịu nước và độ nhạy kích nổ. Đồng thời, văn bản quy định phương pháp xác định, đánh giá các chỉ tiêu nhằm kiểm tra mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

Bên cạnh đó, quy chuẩn quy định các nội dung về quản lý chất lượng, công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, sử dụng dấu hợp quy, giám sát và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Các yêu cầu này là căn cứ để thực hiện hoạt động quản lý đối với sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn.

QCVN 12-16:2023/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Việc hợp nhất các quy định góp phần thuận tiện hóa quá trình tra cứu, áp dụng thống nhất các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với thuốc nổ nhũ tương tạo biên theo quy định.

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