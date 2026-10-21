Hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 112/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO. Ảnh minh họa.

Văn bản hợp nhất số 112/2026/VBHN-TT-BCT được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 34/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO; Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành các sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp; và Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đính chính Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026.

Theo QCVN 12-27:2024/BCT, quy chuẩn quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và quy định quản lý đối với thuốc nổ ANFO. Quy chuẩn áp dụng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến thuốc nổ ANFO trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về chỉ tiêu kỹ thuật, quy chuẩn quy định các yêu cầu đối với thuốc nổ ANFO, bao gồm khối lượng riêng rời, tốc độ nổ đo trong lỗ khoan hoặc trong ống thép, khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật hoặc khả năng sinh công bằng bom chì, độ nén trụ chì và độ nhạy kích nổ. Theo Bảng 1 của quy chuẩn, khối lượng riêng rời từ 0,80 đến 0,95 g/cm³; tốc độ nổ đo trong lỗ khoan hoặc trong ống thép từ 3.000 đến 4.500 m/s; khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật từ 105% đến 130% hoặc khả năng sinh công bằng bom chì từ 300 đến 330 cm³; độ nén trụ chì không nhỏ hơn 14 mm. Đối với độ nhạy kích nổ, chỉ tiêu được quy định là “mồi nổ”.

Bên cạnh các chỉ tiêu kỹ thuật, quy chuẩn quy định phương pháp thử tương ứng để xác định khối lượng riêng rời, tốc độ nổ trong lỗ khoan và trong ống thép, khả năng sinh công, độ nén trụ chì và độ nhạy kích nổ. Các nội dung quản lý bao gồm quy định về bao gói, ghi nhãn, công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, sử dụng dấu hợp quy và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc nổ ANFO. Văn bản cũng quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện.

Theo văn bản, QCVN 12-27:2024/BCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 và thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ ANFO số QCVN 04:2012/BCT. Các sửa đổi tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

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