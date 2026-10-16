Hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Văn bản hợp nhất số 130/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 17:2022/BCT. Ảnh minh họa

Văn bản được hợp nhất trên cơ sở Thông tư số 28/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò; Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định của các thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; cùng nội dung đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QCVN 17:2022/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ trong mạng điện cao áp xoay chiều ba pha trung tính cách ly, sử dụng trong mỏ hầm lò có khí cháy và bụi nổ. Quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, kinh doanh và sử dụng tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung quy chuẩn làm rõ các thuật ngữ liên quan đến thiết bị và đặc tính kỹ thuật, trong đó có khí quyển nổ, tủ phân phối điện phòng nổ, mạch chính, mạch phụ và vỏ không xuyên nổ. Quy chuẩn cũng đưa ra các yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với thiết bị, làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá sự phù hợp trong quá trình sản xuất, nhập khẩu và sử dụng.

Bên cạnh các yêu cầu kỹ thuật, văn bản quy định nội dung quản lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh. Việc thực hiện quy chuẩn nhằm bảo đảm các yêu cầu an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ được áp dụng theo quy định trong môi trường mỏ hầm lò.

Theo văn bản hợp nhất, Thông tư số 28/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Việc hợp nhất các quy định liên quan tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu và áp dụng QCVN 17:2022/BCT trong hoạt động liên quan đến tủ phân phối điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

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