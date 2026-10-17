Hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 131/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026, hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 18:2022/BCT. Ảnh minh họa

Văn bản được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 29/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò; Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định của các thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; cùng nội dung đính chính tại Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QCVN 18:2022/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140 V phòng nổ sử dụng trong mạng điện xoay chiều ba pha trung tính cách ly, thuộc hệ thống điện trong mỏ hầm lò có khí cháy và bụi nổ. Quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, kinh doanh và sử dụng rơle bảo vệ rò điện phòng nổ trong mỏ hầm lò, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Việt Nam.

Nội dung quy chuẩn bao gồm các yêu cầu chung, yêu cầu về kết cấu và kỹ thuật an toàn của rơle bảo vệ rò điện phòng nổ; yêu cầu đối với các bộ phận, mạch điện, chức năng bảo vệ và khóa rơle. Quy chuẩn cũng quy định yêu cầu về môi trường, phương pháp kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá các thông số kỹ thuật của thiết bị.

Về quản lý, quy chuẩn đề cập đến quy định ghi nhãn, công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, sử dụng dấu hợp quy, kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị trong quá trình sử dụng tại mỏ hầm lò. Đồng thời, văn bản quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng rơle bảo vệ rò điện phòng nổ; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành quy chuẩn.

Theo văn bản, QCVN 18:2022/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

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