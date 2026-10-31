Hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Văn bản hợp nhất số 129/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 15:2021/BCT. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 16/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò; Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định của các thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; và Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đính chính một số điều của Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026.

Theo QCVN 15:2021/BCT, quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò. Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định và sử dụng khởi động từ phòng nổ, cùng các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn đề cập đến các thông số cơ bản, vị trí lắp đặt, điều kiện vận hành và yêu cầu đối với kết cấu của khởi động từ phòng nổ. Nội dung quy định cụ thể về kết cấu vỏ, các mối ghép phòng nổ, vật liệu chế tạo, cáp và đầu cáp dẫn điện, khoảng cách cách điện và khe hở không khí. Đối với thiết bị, quy chuẩn đưa ra các yêu cầu về khả năng đóng cắt, chức năng điều khiển, bảo vệ ngắn mạch, quá tải, mất điện áp, bảo vệ rò điện và khóa liên động. Đây là những nội dung kỹ thuật được quy định nhằm bảo đảm thiết bị đáp ứng yêu cầu an toàn khi làm việc trong môi trường mỏ hầm lò có khí cháy và bụi nổ.

Bên cạnh đó, quy chuẩn quy định các yêu cầu và phương pháp kiểm tra, thử nghiệm đối với khởi động từ phòng nổ. Các nội dung kiểm tra bao gồm kết cấu, khả năng đóng cắt, hoạt động của các chức năng bảo vệ, cách điện, bảo vệ quá tải, bảo vệ rò điện và an toàn tia lửa. Quy định về ghi nhãn cũng nêu rõ những thông tin cần thể hiện trên thiết bị như kiểu, loại; điện áp danh định; dòng điện danh định; tần số danh định; cấp bảo vệ nổ; cấp bảo vệ vỏ và các thông tin liên quan.

Về quản lý, văn bản đề cập đến yêu cầu đối với công tác quản lý, công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, sử dụng dấu hợp quy, hồ sơ kỹ thuật, kiểm tra trong quá trình vận hành và thử nghiệm, kiểm định. Trách nhiệm của tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng khởi động từ phòng nổ và cơ quan quản lý nhà nước cũng được quy định cụ thể. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện các yêu cầu tương ứng trong phạm vi hoạt động của mình.

QCVN 15:2021/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022.

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