Hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với đèn chiếu sáng phòng nổ điện áp đến 220 V sử dụng trong mỏ hầm lò

Văn bản hợp nhất số 134/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với đèn chiếu sáng phòng nổ điện áp đến 220 V sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 24:2024/BCT. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất trên cơ sở Thông tư số 39/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với đèn chiếu sáng phòng nổ điện áp đến 220 V sử dụng trong mỏ hầm lò; Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định của các thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; cùng nội dung đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 9/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QCVN 24:2024/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về an toàn đối với đèn chiếu sáng phòng nổ điện áp đến 220 V sử dụng trong mỏ hầm lò. Quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định, sử dụng đèn chiếu sáng phòng nổ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thiết bị này trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung quy chuẩn bao gồm các yêu cầu về kết cấu đèn, vỏ bảo vệ, mối ghép phòng nổ, cơ cấu đưa cáp vào, phần tử xuyên sáng và các bộ phận cấu thành. Bên cạnh đó, quy chuẩn quy định yêu cầu đối với vật liệu chế tạo, cách điện, khe hở không khí, đường rò, khả năng chịu va đập, chịu nhiệt và các đặc tính kỹ thuật liên quan đến an toàn của thiết bị.

Văn bản cũng quy định phương pháp kiểm tra, thử nghiệm các kết cấu và bộ phận của đèn; yêu cầu về ghi nhãn, quản lý chất lượng, hồ sơ quản lý thiết bị và kiểm tra trong quá trình vận hành. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng đèn chiếu sáng phòng nổ và cơ quan quản lý nhà nước được quy định trong quy chuẩn.

Theo văn bản hợp nhất, QCVN 24:2024/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Việc hợp nhất các quy định liên quan tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu và thực hiện các yêu cầu về an toàn đối với đèn chiếu sáng phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

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