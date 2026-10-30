Hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Văn bản hợp nhất số 128/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 14:2021/BCT. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 15/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò; Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; cùng các nội dung đính chính có liên quan theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo QCVN 14:2021/BCT, quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với áptômát phòng nổ dùng trong mạng điện xoay chiều ba pha trung tính cách ly trong mỏ hầm lò, có khả năng xuất hiện khí cháy và bụi nổ. Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định, sử dụng áptômát phòng nổ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn đề cập đến các thông số cơ bản của thiết bị, điều kiện môi trường làm việc, vị trí lắp đặt, độ dốc cho phép và các yêu cầu đối với kết cấu phòng nổ. Nội dung cũng quy định về mạch điện, cơ cấu đóng cắt, bảo vệ quá dòng, bảo vệ điện áp giảm thấp, cách điện, hệ thống bảo vệ rò điện và khóa liên động cách điện trước khi đóng điện. Các yêu cầu này được quy định gắn với đặc điểm làm việc của áptômát phòng nổ trong môi trường mỏ hầm lò.

Bên cạnh yêu cầu thiết kế và kết cấu, quy chuẩn quy định phương pháp kiểm tra, thử nghiệm thiết bị. Các nội dung bao gồm kiểm tra cơ cấu đóng cắt, khóa liên động, cách điện, mạch điều khiển, bảo vệ quá dòng, bảo vệ điện áp giảm thấp, bảo vệ sóng song song và bảo vệ rò điện. Quy chuẩn cũng đưa ra yêu cầu về ghi nhãn, hồ sơ quản lý, kiểm tra trong quá trình vận hành và nội dung kiểm định.

Về trách nhiệm thực hiện, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng áptômát phòng nổ phải tuân thủ các quy định tương ứng của quy chuẩn và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra theo phạm vi được quy định.

QCVN 14:2021/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022.

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