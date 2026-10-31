Hợp nhất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Bộ Công Thương hợp nhất quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 01:2018/BCT. Ảnh minh họa.

Văn bản hợp nhất số 125/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026 được xây dựng dựa trên cơ sở Thông tư số 50/2018/TT-BCT ngày 5/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò; Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định của các thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; cùng Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đính chính một số điều của Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. QCVN 01:2018/BCT được ban hành kèm theo Thông tư số 50/2018/TT-BCT và có hiệu lực từ ngày 18/1/2019.

Theo quy chuẩn, phạm vi điều chỉnh bao gồm các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với hoạt động liên quan đến bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn phân loại bình tự cứu cá nhân thành hai loại: bình tự cứu cá nhân dạng hấp thụ và bình tự cứu cá nhân dạng cách ly. Đây là thiết bị được sử dụng trong môi trường không khí có nồng độ khí CO, CH4, CO2 hoặc thiếu ôxy, nhằm giúp người sử dụng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, bình dạng hấp thụ có khả năng lọc khí CO trước khi đưa không khí vào đường hô hấp; bình dạng cách ly cung cấp khí thở từ nguồn khí trong bình, không phụ thuộc vào không khí bên ngoài.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn quy định cụ thể các nội dung về tài liệu viện dẫn, yêu cầu chung, cấu tạo, khối lượng, các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu về chế tạo. Các thông số được quy định gắn với từng loại bình, bao gồm khả năng bảo vệ, độ kín, sức cản hô hấp, nhiệt độ khí hít vào, thời gian bảo vệ và khối lượng. Quy chuẩn cũng đưa ra yêu cầu về vật liệu chế tạo các bộ phận, chi tiết của bình, nhằm bảo đảm thiết bị đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật tương ứng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thử nghiệm được quy định trước khi đưa bình vào sử dụng và trong quá trình sử dụng. Việc kiểm tra bao gồm kiểm tra hồ sơ, kiểm tra bên ngoài, kiểm tra độ kín và các thông số kỹ thuật; kết quả phải được lập thành biên bản. Quy chuẩn cũng quy định về bảo quản, vận chuyển, sử dụng, thời hạn sử dụng, loại bỏ và tiêu hủy bình tự cứu cá nhân.

Về quản lý, văn bản đề cập đến yêu cầu hợp quy, công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, thử nghiệm, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu. Đồng thời, quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò. Các đơn vị, cá nhân sử dụng thiết bị có trách nhiệm tuân thủ quy định của quy chuẩn, kiểm tra, thử nghiệm và tổ chức huấn luyện cho người lao động sử dụng bình tự cứu cá nhân.

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