Hợp nhất quy chuẩn an toàn về vật liệu nổ công nghiệp và chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 14/9/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đã ký xác thực 3 văn bản hợp nhất các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Các văn bản cùng cập nhật nội dung đính chính tại Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương.

Hai văn bản về vật liệu nổ công nghiệp hợp nhất nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thông tư này ban hành các sửa đổi QCVN về vật liệu nổ công nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/11/2026.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng thép được hợp nhất, cập nhật nội dung sửa đổi theo Thông tư số 46/2026/TT-BCT.

Văn bản hợp nhất số 106/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 33/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023. Thông tư này ban hành QCVN 12-21:2023/BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp. Sản phẩm thuộc quy chuẩn là kíp nổ vi sai phi điện trên mặt dùng cho lộ thiên, mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi nổ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 106/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.

Văn bản hợp nhất số 111/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 33/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024. Thông tư này ban hành QCVN 12-26:2024/BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp. Sản phẩm thuộc quy chuẩn là thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 và thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCT ngày 12/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 111/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.

Văn bản hợp nhất số 120/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013. Thông tư này ban hành QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa LPG bằng thép, có hiệu lực từ ngày 15/9/2013. Quy chuẩn được sửa đổi theo Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2013/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 46/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo văn bản hợp nhất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chuẩn. Căn cứ yêu cầu quản lý, Cục kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chuẩn trên địa bàn quản lý. Định kỳ hằng năm, Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến chai chứa LPG trên địa bàn. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 120/VBHN-TT-BCT tại đây.