Hợp nhất quy chuẩn an toàn sản phẩm mồi nổ tăng cường

Ngày 14/9/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài ký xác thực Văn bản hợp nhất số 95/2026/VBHN-TT-BCT. Văn bản hợp nhất Thông tư số 24/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ tăng cường, ký hiệu QCVN 12-11:2022/BCT, với Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 ban hành các sửa đổi QCVN về vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Mồi nổ tăng cường là lượng thuốc nổ trung gian, tạo xung kích nổ do kíp hoặc dây nổ kích nổ trực tiếp. Mồi nổ có tác dụng kích nổ khối thuốc nổ, hoặc tăng cường xung kích nổ ban đầu để kích nổ khối thuốc nổ có độ nhạy kém.

Quy chuẩn an toàn sản phẩm mồi nổ tăng cường được hợp nhất theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT.

Phần chỉ tiêu kỹ thuật không thuộc phạm vi sửa đổi. Mồi nổ tăng cường gồm hai loại 175 g và 400 g, có khối lượng riêng không nhỏ hơn 1,35 g/cm3 và tốc độ nổ từ 6.500 đến 7.200 m/s. Thời gian chịu nước là 48 giờ khi ngâm sâu 1 m nước.

Nội dung sửa đổi tập trung vào quản lý chất lượng. Sản phẩm phải công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường. Việc ghi nhãn thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ. Chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu thực hiện theo phương thức 5 hoặc phương thức 7, quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy chuẩn bổ sung quy định về tần suất giám sát. Với phương thức 5, lần đánh giá giám sát đầu tiên không quá 12 tháng, tính từ khi giấy chứng nhận bắt đầu có hiệu lực. Các lần tiếp theo không quá 24 tháng/lần, tính từ ngày kết thúc lần đánh giá giám sát trước.

Quy chuẩn cũng bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thủ tục công bố hợp quy. Cơ quan này đồng thời kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng mồi nổ tăng cường của doanh nghiệp trên địa bàn.

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